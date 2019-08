Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua luni inainte de campania pentru prezidentiale, Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de Donald Trump. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile SUA in Marea Neagra, franate de PSD, si prezenta militarilor americani in Romania. „Se va face un pas in fata pentru…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca președintele Klaus Iohannis nu s-a consultat inainte de a pleca in Statele Unite, inainte de intalnirea cu Donald Trump. Ludovic Orban a raspuns ca ”In conformitate cu Constituția Romaniei și cu deciziile Curții Constituționale, cel care conduce politica…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. Asta se intampla cu o zi inainte de intalnirea Klaus Iohannis - Donald Trump, de la Casa Alba,…

- Energia va fi una dintre cele mai importante teme de de pe agenda intalnirii președintelui Klaus Iohannis cu omologul sau american Donald Trump, potrivit unei discuții informale pe care șeful statului a avut-o cu jurnaliștii inaintea vizitei la Washington de

