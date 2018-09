Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis începe duminica o deplasare de aproximativ o saptamâna în Statele Unite ale Americii, unde va participa la Adunarea Generala a ONU, care va avea loc la New York.

- Statele Unite ale Americii au comemorat 17 ani de la cea mai neagra zi din istoria contemporana. Familiile indurerate si mii de americani s-au adunat in New York , Washington si in Pennsylvania pentru a le aduce...

- Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate de pe Insula Libertatii cu ajutorul feriboturilor de pe insula pe care se afla Statuia Libertatii din New York, dupa ce un incendiu de mici dimensiuni a izbucnit pe un santier de constructii din zona.

- Regretatul taragotist Dumitru Farcaș era casatorit de peste 20 de ani cu Elena. Aceasta a fost cea de-a doua partenera de viața a interpretului de muzica populara. Dumitru Farcaș a murit la varsta de 80 de ani, intr-un spital din Cluj, dupa ce a suferit un infarct. Dumitru Farcaș a fost dintotdeauna…

- Șoc in politica romaneasca. Un politician a fost prins la furat tocmai in Statele Unite ale Americii. Va intrebați ce i-a facut omului atat de tare cu ochiul incat sa merite sa iși strice reputația. Conform wowbiz, politicianul a sustras carți de credit și telefoane in valoare de cateva mii de euro.Romanul…

- Majestatea Sa Margareta si Principele Radu au participat, alaturi de cateva zeci de oameni, la parastasul de doi ani de la moartea Reginei Ana a Romaniei, la biserica ortodoxa din Savarsin, unde slujba a fost oficiata de Inalt Preasfintia Sa Arhiepiscopul Timotei al Aradului, episcopul vicar Emilian…

- Un roman joaca rolul de iubit al celebrei canterete Thalia in ultimul videoclip al acesteia. Cezar Constantin este licentiat in psihologie si marketing si s-a nascut la Barlad. La varsta de opt ani, Cezar a emigrat cu parintii in Statele Unite ale Americii. Peste ocean, romanul a urmat cursuri de actorie…

- Dan Balan (39 de ani) nu poate sa stea departe de Romania! Stabilit in Statele Unite ale Americii, la New York, indragitul cantaret a revenit, recent, in Bucuresti. Paparazii Spynews.ro au imagini exclusive cu vizita secreta a artistului.