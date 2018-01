Klaus Iohannis: Viorica Dancila, noul prim-ministru al Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an. “România va…

- Analiștii politici au apreciat, miercuri, dupa ce președintele Klaus Iohannis a acceptat sa o desemneze pe Viorica Dancila (PSD) pentru funcția de premier, ca acest lucru ar putea sa fie o „eroare" politica a șefului statului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a spus despre Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier si desemnata de catre Klaus Iohannis ca este „o doamna decenta, agreabila si foarte competenta”.

- "Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului guvern de desemnarea premierului. Astazi toata ziua am ascultat opiniile si argumentele politicienilor, dar am reusit, între întâlniri, sa ascult si opiniile oamenilor simpli, sa citesc mesaje inclusiv pe retele de…

- ”Am decis sa dau PSD-ului inca o șansa și sa desemnez persoana propusa, pe doamna Dancila, dar acum PSD-ul trebuie sa performeze de data aceasta” a spus președintele Klaus Iohannis. Președintele a cerut partidului de guvernamant sa iși respecte programul de guvernare. Este pentru prima data cand Romania…

- Președintele PSD, LIviu Dragnea, va face declarații la ora 18.00, dupa declarația susținuta de președintele Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru fotoliul de premier. ”Am decis sa mai acord o șansa PSD-ului” a spus președintele Iohannis.…

- Ce atribuții are un premier interimar. Fostul premier Mihai Tudose a renunțat la funcția de prim-ministru, iar președintele Klau Iohannis i-a acceptat demisia. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului politic.…

- Europarlamentarul Catalin Ivan scrie ca nominalizarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier ii va asigura al doilea mandat președintelui Klaus Iohannis dar, in același timp, va „concentra puterea in mainile unui singur om”. El afirma, de asemenea, ca mai mulți membrii ai Parlamentului European…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. De menționat ca, in aceste momente, Klaus Iohannis se consulta cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca este totul pregatit pentru a fi convocat Parlamentul in sesiune extraordinara, daca propunerea social-democratilor de numire a Vioricai Dancila in functia de premier va fi acceptata de presedintele Klaus Iohannis.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. „Presedintele României a lua…

- Riscurile unei crize politice sunt la cel mai inalt nivel dupa alegerile din 2016, apreciaza Horia Braun, economistul sef al BCR, care crede totusi ca se va ajunge la un compromis intre tabara presedintelui Iohannis si tabara guvernamentala, pentru ca este in interesul ambelor. Concluziile…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat PSD , senatorul Niculae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, in situatia in care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier, informeaza Digi 24.Niculae Badalau: Daca va referiti la suspendarea domnului presedinte,…

- PES activists Romania iși manifesta susținerea fața de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.Viorica Dancila este un politician echilibrat și un om de echipa, cu deschidere și ințelegere pentru viziunea social-democrației…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Viorica Dancila a declarat marti ca are experienta necesara pentru a prelua functia de premier, de care nu se teme, pentru ca are o fire "optimista" si "echilibrata", adaugand ca "trebuie sa gandeasca pozitiv". Dancila a facut aceasta precizare la sediul central al PSD, intrebata daca…

- S-a aflat decizia luata in cadrul sedintei de marti a conducerii PSD: social-democratii o vor pe Viorica Dancila la Palatul Victoria. Fara sa faca prea multe declaratii dupa nominalizarea sa ca premier, pana ce nu se va afla raspunsul lui Klaus Iohannis, social-democrata a pus accent pe faptul ca e…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, nu a ieșit la declarații alaturi de Liviu Dragnea, așa cum s-a întâmplat data trecuta cu Mihai Tudose. Citiți și: Liviu Dragnea: Viorica Dancila a fost propusa de Nicolae Badalau. Am vrut sa fie conștienta de riscurile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constitutie, „…presedintele Romaniei va desemna un alt…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- Viorica Dancila este nominalizarea PSD pentru functia de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. Aceasta este sefa organizatiei Partidului Social Democrat, la nivel national si activeaza ca europarlamentar. Viorica Dancila este din judetul lui Dragnea- Teleorman si a absolvit in 1998 Institutul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose.

- Lovitura pentru PSD! Demisia lui Mihai Tudose, dar si propunerea de premier interimar au ajuns la Cotroceni, pe masa presedintelui Klaus Iohannis. Acestas ar fi refuzat insa ca vicepremierului Paul Stanescu sa preia functia de prim-ministru interimar. Surse au declarat ca seful statului ar fi, insa,…

- PSD este din nou la mâna lui Klaus Iohannis. Presedintele declara ca daca social democratii nu sunt în stare sa guverneze, nu va mai numi un alt premier de la PSD. În acest moment, conform Constitutiei, Guvernul poate avea un premier interimar pentru cel mult 45 de zile,…

- „Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista o majoritate parlamentara. In acel moment, domnul Klaus Iohannis nu va putea sa spuna ca nu este o majoritate. Vom demonstra ca avem o majoritate calificata pentru a trece un nou guvern in Parlament.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi saptamana viitoare, marti, pe premierul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti.

- Presedintele Romaniei a semnat decretele de decorare a unor institutii de invatamant. Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea calitatii…

- Premierul Mihai Tudose l-a sunat ieri pe președintele Klaus Iohannis sa-i spuna ca ii va trimite la Cotroceni demisia Doinei Pana și propunerea de inlocuire cu Ioan Deneș, senator al PSD. El a trimis alaturi de aceasta propunere și un dosar cu noua persoana propusa, relateaza Romania TV. Sociologul…

- Presedintele României, Klaus Iohannis, a fost sâmbata la schi, în Muntii Sureanu, în judetul Alba, zona numita si "Elvetia României" datorita faptului ca domeniul se afla la cea mai mare

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a promulgat miercuri, 3 ianuarie a.c., Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale bugetului anului 2018 si…

- Judecatoria Adjud are un nou judecator. Este vorba despre Roxana Aciubotariței, in cazul careia președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi decretul de numire in funcție. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 decembrie a.c., decretele de numire…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, 14 decembrie a.c., la Bruxelles (Regatul Belgiei), declarații de presa inaintea participarii la Consiliul European.Va prezentam in continuare transcrierea declarațiilor de presa: Buna ziua!Peste doar cateva minute incepe…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 4 decembrie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Va prezentam textul integral al cererii: Domnului Valer DORNEANU PRESEDINTELE…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat vineri, la recepția oferita cu ocazia Zilei Naționale, ca unii politicieni inventeaza scenarii despre "un alt fel de stat" și nu știe cui folosesc aceste "ficțiuni", insa și-a exprimat convingerea ca nu viitorului Romaniei. …

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu - Florica („Vila Florica”), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges, de catre Ministerul Culturii si Identitatii…

- Presedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului român a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea 'Capabilitatii de aparare aeriana…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat vineri, 24 noiembrie, in cadrul declaratiilor de presa de la Bruxelles, in contextul participarii sale la Summitul Parteneriatului Estic, ca ideea integrarii europene a Republicii Moldova prin intermediul Unirii cu Romania nu este o cale fezabila in…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 24 noiembrie a.c., la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, care va fi organizat la Bruxelles, sub egida Președinției estone a Consiliului Uniunii Europene.Acest Summit va reprezenta un moment relevant in conturarea…

- Presedintele Iohannis a semnat decretere de eliberare din functie a 10 judecatori, prin pensionare, printre care si generalul Gheorghe Manea, presedintele Curtii Militare de Apel Bucuresti.OFICIAL: Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 16 noiembrie a.c., urmatoarele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind achiziționarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu - Florica ('Vila Florica'), situat in localitatea Ștefanești, județul Argeș, de catre Ministerul Culturii și Identitații…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 7 noiembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat strategic intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Canada, pe de alta parte, semnat la Bruxelles,…

- Fostul senator Daniel Savu a comentat in termeni duri declaratiile facute de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, spunand ca presedintele isi urmareste propriile intrese legate de un nou mandat in fruntea statului. Savu considera ca Iohannis nu se va da inapoi de la nimic pentru a sustine interesele…

- Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, miercuri, ca, deși țara noastra a facut progrese importante în ceea ce privește egalitatea de gen, este nevoie ca ritmul de recuperare a decalajelor sa fie accelerat. "Cred cu tarie ca egalitatea între femei și barbați…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 30 octombrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate;Decret…

- Klaus Iohannis a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Una dintre principalele teme abordate a fost ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. “Astazi am avut o discuție in formatul UE27, fara Marea Britanie. Știți ca discutam in baza Articolului 50,…