- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca este totul pregatit pentru a fi convocat Parlamentul in sesiune extraordinara, daca propunerea social-democratilor de numire a Vioricai Dancila in functia de premier va fi acceptata de presedintele Klaus Iohannis.…

- Dupa circa 25 de minute in care delegatia PSD-ALDE au fost fata in fata cu primul om in stat, in cadrul consultatilor de la Cotroceni, convocate de Klaus Iohannis ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a prezentat concluziile intrevedererii si convingerea ca sunt “suficiente argumente…

- “Din ce am vazut pe rețelele de socializare (...), se cere cu putere respingerea doamnei Viorica Dancila. Și chiar respingerea oricarui alt premier promovat de PSD”, a spus Bogdan Chirieac, miercuri, 17 ianuarie, in cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3. Cu privire la declanșarea…

- Cele mai importante declarații vor fi prezentate in format LIVE TEXT pe DC News. Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. Programul consultarilor…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- ALDE a hotarat, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri, dupa sedinta Biroului Politic, ca partidul o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de premier: "Evolutia ulterioara a…

- Realizatorul TV a spus ca este greu de crezut ca președintele Klaus Iohannis o va accepta. "V-am zis de ce Viorica Dancila, premierul propus de PSD, este din Teleorman și nu din Cluj - pentru ca Teleorman a caștigat alegerile, Cluj nu. In principiu, cred ca domnul Klaus Iohannis va refuza…

- Presedintele Klaus Iohannis se consulta, miercuri, cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functie. Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La ora 13,00, urmeaza…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis, ieri, ca europarlamentarul Viorica Dancila sa fie propunerea de premier pe care partidul o va inainta președintelui Klaus Iohannis, la consultarile de astazi, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din funcție. Daca Iohannis va accepta propunerea PSD-ALDE, Romania…

- Dupa ce Mihai Tudose a demisionat, mai-marii Partidului Social Democrat au ales, marți, ca propunerea formațiunii pentru funcția de premier sa fie europarlamentarul Viorica Dancila. Ramane de vazut daca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi de acord cu aceasta propunere. In cazul in care Dancila…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- Social democratii au hotarat foarte repede pe cine vor propune pentru a prelua functia de premier. Europarlamentarul Viorica Dancila este varianta discutata si agreata de reprezentantii conducerii PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat ca miine asteapta…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. „Daca colegii au…

- "Nu pot sa spun decat ca le multumesc colegilor mei pentru increderea acordata. Ma onoreaza si ma responsabilizeaza. Nu pot sa fac declaratii pana cand nu ma desemneaza Iohannis. Daca colegii au avut incredere in mine nu o sa-i dezamagesc. Sunt o fire optimista si echilibrata, cred ca trebuie sa…

- Politicienii din Gorj au comentat decizia PSD de a-l schimba din functie pe premierul Mihai Tudose. Acesta din urma a rezistat o jumatate de an in functie, fiind obligat de partid sa isi dea demisia, ca urmare a pierderii sprijinului politic. Deputatul de Gorj, Alin Vacaru susține ca acest lucru era…

- Urmare a celei de-a doua sedinte consecutive a Comitetului Executiv National, in cadrul careia Viorica Dancila a fost propusa pentru functia de premier, Liviu Dragnea a facut cateva precizari. Si anume a sustinut ca Viorica Dancila – despre care a explicat ca a fost propusa de Niculae Badalau, presedintele…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, nu a ieșit la declarații alaturi de Liviu Dragnea, așa cum s-a întâmplat data trecuta cu Mihai Tudose. Citiți și: Liviu Dragnea: Viorica Dancila a fost propusa de Nicolae Badalau. Am vrut sa fie conștienta de riscurile…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a fost una noua in Comitetul Executiv National al PSD, a declarat marti presedintele partidului, Liviu Dragnea. "Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara, pentru a discuta si stabili impreuna care…

- Dupa propunerea europarlamentarului Viorica Dancila in functia de premier, liderul PSD, Liviu Dragnea, a iesit intr-o conferinta de presa pentru explicatii. Intrebat de jurnalisti ce o recomanda pe Dancila pentru aceasta functie, Dragnea i-a facut un portret succint europarlamentarului. Dragnea sustine…

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, are origini in Teleorman si o legatura veche cu Liviu Dragnea. Este din Videle, acelasi oras din care vine si Carmen Daniela Dan, Ministrul Afacerilor Interne.

- Au aparut primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este încrezator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor înainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele…

- Comitetul Executiv Național al PSD s-a reunit marți, de la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Amintim ca liderul PSD a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta…

- Dupa fiascoul Shhaideh, PSD propune inca o femeie pentru functia de premier - surse Europarlamentarul Viorica Dancila ar putea fi varianta PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, aceasta posibilitate fiind discutata in CEx PSD, la ora transmiterii stirii, dupa ce Ecaterina Andronescu-…

- Viorica Dancila este nominalizarea PSD pentru functia de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. Aceasta este sefa organizatiei Partidului Social Democrat, la nivel national si activeaza ca europarlamentar. Viorica Dancila este din judetul lui Dragnea- Teleorman si a absolvit in 1998 Institutul…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD. Presedintele a sustinut o declaratie de presa marti, la 12.30, la Palatul Cotroceni. UPDATE: Liderii CEx au decis noua propunere de premier in persoana Vioricai Dancila. Initial, au existat doua propuneri: Viorica…

- Președintele Romaniei l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor care va asigura funcționarea guvernului pana cand PSD va numi o alta persoana, dupa demisia lui Mihai Tudose. Presedintele...

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, în sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. Citește și: Ce prevede Constituția României în cazul demisiei unui premier "Am decis ca mâine, de la ora 11,00, colegii sa revina în…

- Cel mai vehiculat nume pentru functia de premier este Mihai Fifor, actualul ministru al apararii, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Considerat favorit, Fifor trece drept unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea. Potrivit surselor HotNews.ro, foarte probabil ca presedintele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat „Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut normal sa plece Tudose,…

- Mihai Tudose si-a anuntat luni seara demisia in urma sedintei Comitetului Executiv National al PSD in urma careia a pierdut sprijinul partidului. Liviu Dragnea si-a impus punctul de vedere cu o majoritate zdrobitoare. Este al doilea sef al Executivului care ramane fara sprijin, dupa exact sapte luni…

- Liderii PSD se vor reuni in cadrul unui Comitet Executiv in care vor discuta propunerea de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Taberele in PSD deja s-au conturat și pe lista scurta intra direct doi dintre oamenii al caror nume a fost vehiculat in ultima perioada. Citește și: SURSE - Liviu…

- „Concluzia generala a fost ca nu se mai poate continua așa, pentru ca exista o stare conflictuala intre partid și Guvern, cat și in interiorul Guvernului. Se așteptau colegii ca noul an sa inceapa cu o un bilanț al guvernarii, a unui plan pe 2018. In schimb au vazut apariții televizate care nu trebuiau…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni seara ca se poate ajunge și la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, daca șeful statului refuza o nominalizare a PSD pentru funcția de premier. „Mergem Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a sustinut luni, înaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca la cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament s-au strâns semnaturi de la liderii organizatiilor judetene ale PSD, el considerând ca acest lucru este "profund…

- Este razboi total! Social-democratii se reunesc luni in sedinta Comitetului Executiv National, dupa ce mai multi lideri au solicitat rezolvarea disputelor din partid, care au culminat cu ruptura dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne Carmen Dan, protejata lui Liviu Dragnea. Potrivit…

- Mihai Tudose e in razboi deschis cu Liviu Dragnea! Ruptura e totala intre premier și șeful PSD, despre care Tudose spune ca nu e ca Dragnea, care ”am taiat porci pe acolo și a carat sticle de vin” la cei din Servicii. Insa, Tudose risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu, adica sa fie demis in urma…

- Respingerea moțiunii de cenzura PNL-USR a fost un prilej pentru Mihai Tudose de a critica atât Opoziția dar și de a ironiza demersurile șefului PSD, Liviu Dragnea. Motiunea de cenzura initiata de PNL si USR a fost respinsa de plenul reunit al Parlamentului întrunind 159 de…

- Intrebat de jurnalisti daca in ultima perioada Calin Popescu Tariceanu i s-a parut putin obsedat, Liviu Dragnea a raspuns: ”Nu. Domnul Calin Popescu Tariceanu, si pot sa vorbesc de o perioada de cativa ani de zile de cand am lucrat foarte mult impreuna, este un om foarte echilibrat, un om asezat,…

- Realizatoarea TV spune ca viitorul premier va fi Petre Daea. "Ministrul Agriculturii, Petre Daea o sa ajunga foarte curand premier in locul lui Mihai Tudose, n-am nici o indoiala, dar nici un fel de indoiala nu am. E interesant programul sau cu oaia. Mulți l-au persiflat foarte mult și au…