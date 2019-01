Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Comisiei Europene - Jean-Claude Juncker, Consiliului European - Donald Tusk, Parlamentului European - Antonio Tajani si Colegiul Comisarilor se vor afla la Bucuresti, joi si vineri, pentru a marca inceperea oficiala a Presedintiei romane a Consiliului UE printr-un eveniment organizat joi…

- Romania se afla in mijlocul unei „crize de stat”, iar autoritațile de la București vor prelua incepand din ianuarie 2019 președinția rotativa a Uniunii Europene, in contextul in care mai „mulți politicieni condamnați pentru corupție planuiesc sa-și legifereze propria grațiere”. Este radiografia Romaniei…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut intrevederi cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, marti 27 noiembrie, la Bucuresti, unde speakerul efectueaza ultima vizita oficiala din actualul mandat. Oficialul moldovean a fost decorat…

- Miercuri va avea loc, la Palatul Victoria, intalnirea Conferinței Președinților din Parlamentul European cu Guvernul Romaniei, in perspectiva preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene. La eveniment vor participa prim-ministrul Viorica Dancila, membrii Guvernului Romaniei, președintele Parlamentului…

- Ludovic Orban explica, intr-o postare pe Facebook, pe care a intitulat-o "Iresponsabili", ca Florin Iordache a solicitat, in plenul Comisiei de la Venetia, asistenta expertilor in elaborarea modificarilor la codurile penale si la legile justitiei, iar secretarul Comisiei si-a aratat disponibilitatea…