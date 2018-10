Stiri pe aceeasi tema

- Strasbourg, 23 oct - Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis europarlamentarilor ca le va raspunde in scris la intrebarile adresate in plenul Parlamentului European. Seful statului a sustinut marti un discurs in plenul PE privind viitorul Uniunii.…

- Președintele Klaus Iohannis a raspuns, marti, europarlamentarilor care au criticat Romania, din cauza legilor justiției, a referendumului pentru familie și a violențelor din 10 august. Seful statului a transmis ca Romania este un stat de drept si ca va garanta romanilor pastrarea valorilor democratice,…

- Președintele Klaus Iohannis a raspuns ingrijorarilor exprimate de liderii UE, atragand atenția in plenul Parlamentului European ca „ne așteapta o perioada dificila, cu dosare extrem de grele”.„Ne așteapta o perioada foarte dificila, avem dosare extrem de grele pe care vrem sa le tratam in…

- Klaus Iohannis susține astazi cel mai important discurs politic de reprezentare europeana și externa a Romaniei din mandatul sau. Șeful statului se va afla, in premiera, la tribuna Parlamentului European de la Strasbourg, acolo unde va prezenta, intr-o alocuțiune urmata de o dezbatere cu membrii…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a fost primit marti, la sediul PE, de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Cei doi vor avea o intrevedere, iar apoi presedintele Klaus Iohannis va participa, in plenul PE, la dezbaterea…

- Participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului actualului Parlament European,…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 3 octombrie 2018, la Strasbourg, o intrevedere cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani.Discuțiile celor doi oficiali s-au concentrat pe aspecte legate de pregatirea și exercitarea de catre Romania a Președinției Consiliului…

- Premierul Viorica Dancila a facut o noua gafa la discuțiile cu europarlamentarii din grupul Socialiștilor și Democraților. ”Tocmai am aflat de la Viorica Dancila, în plenul Grupului S&D, ca jandarmerita a fost ”batuta cu bestialitate de protestanți”.…