Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik. Prim-ministrul în exercițiu, Pavel Filip, va întreprinde, în zilele de 13-14 mai, o vizita de lucru la Bruxelles. Potrivit Serviciului de presa al Guvernului, șeful Executivului va participa la evenimentele consacrate celei de-a zecea aniversari…

- Intalnirea are loc la invitatia Presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, si este prilejuita de aniversarea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic, initiativa care consta in crearea unei zone comune de democratie, prosperitate, stabilitate si stransa cooperare intre statele membre UE…

- Intalnirea are loc la invitația Președintelui Consiliului European, domnul Donald Tusk, si este prilejuita de aniversarea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic, inițiativa care consta in crearea unei zone comune de democrație, prosperitate, stabilitate și stransa cooperare intre statele membre…

- "Ne vom aduna la Sibiu, de Ziua Europei, pentru a discuta de planuri strategice pentru Uniunea Europeana, pentru anii viitori. In acest context, propun sa adoptam Declaratia de la Sibiu, care sa transmita un mesaj de unitate si incredere in actiunile noastre comune. Dupa discutiile de la Sibiu, vom…

- Summitul, gazduit de presedintele Klaus Iohannis, se va desfasura in cladirea Primariei Municipiului Sibiu si are loc in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Reuniunea va fi prezidata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk.Luni,…

- Summitul, gazduit de presedintele Klaus Iohannis, se va desfasura in cladirea Primariei Municipiului Sibiu si are loc in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Reuniunea va fi prezidata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Luni, Tusk a transmis…

- PSD sustine ca tratamentul PES e „inadmisibil“ Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni a afirmat ca PSE va lua in calcul inghetarea relatiilor cu PSD pana la discutarea statului de membru al PSE in iunie, daca Guvernul nu clarifica angajamentul pentru statul de drept si daca…

- Stanișev: Daca Guvernul nu clarifica angajamentul pentru statul de drept Serghei Stanisev, presdintele Partidului Socialistilor Europeni a afirmat ca PSE va lua in calcul inghetarea relatiilor cu PSD pana la discutarea statului de membru al PSE in iunie, daca Guvernul nu clarifica angajamentul pentru…