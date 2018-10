Stiri pe aceeasi tema

- Participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului actualului Parlament European,…

- In perioada 23 octombrie-2 noiembrie, Oficiul National pentru Cultul Eroilor, in colaborare cu Biblioteca Academiei Romane, organizeaza expozitia intitulata „Romania Mare reflectata in reprezentari cartografice”. Evenimentul cultural va fi gazduit de sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Romane…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa la Paris la 11 noiembrie pentru a lua parte la ceremoniile comemorative dedicate incheierii Primului Razboi Mondial, la care va participa de asemenea si omologul sau american Donald Trump, a anuntat marti consilierul Kremlinului, Iuri Usakov, citat de…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa la Paris la 11 noiembrie pentru a lua parte la ceremoniile comemorative dedicate incheierii Primului Razboi Mondial, la care va participa de asemenea si omologul sau american Donald Trump, a anuntat marti consilierul Kremlinului, Iuri Usakov, citat de…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump s-ar putea intalni la Paris pe data de 11 noiembrie, daca ambii lideri vor participa la un eveniment ce comemoreaza sfarsitul Primului Razboi Mondial, a informat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza agentia Reuters.

- Cea de-a doua ediție a Festivalului Stradal WonderPuck a reunit la finalul saptamânii trecute puțin peste 21.000 de participanți. Artiști din 8 țari au însuflețit timp de trei zile scenele din Cluj-Napoca (în Piața Unirii și Piața Muzeului) și de la Castelul de la Bonțida.…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, intre 14 si 16 septembrie, la Busteni, judetul Prahova, o serie de manifestari dedicate comemorarii Primului Razboi Mondial, a celebrarii Marii Uniri si a implinirii a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Varful Caraiman, a informat…

- Președintele SUA, Donald Trump a renunțat la parada dedicata veteranilor americani pentru a participa la Paris, pe 11 noiembrie, cand vor avea loc ceremoniile care marcheaza un secol de la incheierea Primului Razboi Mondial.