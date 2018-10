Stiri pe aceeasi tema

- O noapte de pettrecere a avut un final sangeros intr-un oras din Italia.Un tanar din Republica Moldova si alte sapte persoane au fost ranite ,in urma unei incaierari.Trei romani sint acuzati ca ar fi comu crima in plina strada. Incidentul socant a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in localitatea…

- Autoritațile din Italia cauta parinți adoptivi pentru doi care au fost gasiți abandonați de parinți intr-un autoturism, in Italia. Oamenii legii i-au decazut din drepturi pe parinții romani. Autoritațile au decis sa-i dea pe micuți spre adopție. Copiii au fost gasiți intr-o parcare din comuna Borgo…

- Un nou scandal de exploatare a izbucnit in Italia. Și printre victime, și printre cei care profitau de naivitatea lor se afla cetațeni romani. Ambasadorul nostru in Italia s-a deplasat de urgența in zona Toscana-Veneto, acolo unde a fost semnalat cazul.

- Trei romani au fost arestați in Italia, dupa ce la domiciliul lor au fost gasite rochii de mireasa furate dintr-un magazin de croitorie din Frosinone. Hoții au sustras rochiile de mireasa, estimate la 150.000 de euro, in noaptea de 11 spre 12 august, din magazinul „Immagine Sposa” din Frosinone, dupa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat miercuri seara ca primul dintre cetatenii romani declarati ca fiind decedati de catre autoritatile italiene, pe 14 august, in urma prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10 din Italia, este in viata si este internat in coma profunda…

- Presedintele Klaus Iohannis este profund indurerat de tragicul eveniment care s-a produs marti, in apropiere de Genova, in urma caruia s-au inregistrat zeci de victime, printre care doi cetateni romani, se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES, miercuri, de Administratia Prezidentiala. …

- Unul dintre cei doi romani morți in Italia, dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10, din apropierea orasului Genova, este din Curtișoara, județul Gorj. Barbatul de 35 de ani lucra in Franța, ca șofer, iar anul acesta planuia sa se casatoreasca. Printre persoanele care au murit, marți,…

- Doi romani au fost prinși in Italia cu un kilogram de cocaina pura. Polițiștii le-a oprit mașina pentru un control de rutina, dar insoțitoarea șoferului a inceput sa planga. Carabinierii au...