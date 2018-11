Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Theresa May, pe 14 noiembrie, la Londra, la invitatia premierului britanic, au declarat vineri surse oficiale pentru AGERPRES. Potrivit surselor citate, intalnirea…

- Vizita regala la Londra, unde regele si regina Olandei au fost primiti de Elisabeta a II-a. Cei doi monarhi au fost intampinati cu onoruri militare.Regele Willem-Alexander si printul de Wales au trecut apoi in revista garda de onoare.

- Aproximativ 200.000 de persoane in varsta din Marea Britanie sufera de singuratate si prim-ministrul Theresa May a lansat luni prima strategie a guvernului pentru a aborda aceasta problema, relateaza agentia Xinhua. Acesti oameni in varsta nu au purtat o conversatie cu un prieten sau o ruda de peste…

- 'Intepatura' cancelarului - asa cum o califica AFP - intervine dupa ce premierul britanic Theresa May a considerat 'inacceptabila' respingerea propunerilor sale de catre liderii UE la summitul informal de la Salzburg si a vorbit despre 'impasul' in care se afla negocierile. 'Avem intre sase si opt…

- Mai mulți miniștri britanici ii vor cere premierului Theresa May sa ofere un plan alternativ la propunerile sale privind Brexit și ar putea demisiona daca șefa Guvernului de la Londra nu accepta o schimbare in acest sens, relateaza cotidianul The Telegraph, citand surse anonime, informeaza Reuters…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat ca alternativa la acordul de Brexit propus de ea este lipsa unui acord, in contextul in care mai multi parlamentari conservatori contesta propunerile sefei Guvernului de la Londra, informeaza postul RTE.

- Administratia Prezidentiala a confirmat joi, pentru AGERPRES, ca presedintele Klaus Iohannis a primit, din partea Reginei Elisabeta a II-a, invitatia de a participa in luna noiembrie la receptia organizata cu ocazia aniversarii printului Charles. Regina Elisabeta a II-a va organiza pe…

