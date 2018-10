Stiri pe aceeasi tema

- Strasbourg, 23 oct - Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis europarlamentarilor ca le va raspunde in scris la intrebarile adresate in plenul Parlamentului European. Seful statului a sustinut marti un discurs in plenul PE privind viitorul Uniunii.…

- "Romania este o țara profund atașata proiectului european. Avem o societate vibranta și dinamica, in continua evoluție. Suntem o democrație tanara, care are resursele pentru a se perfecționa. Romanii sunt conectați activ la valorile civice. Au dovedit-o cat se poate de clar, și-au facut…

- Presedintele Klaus Iohannis participa marti, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European (PE) privind viitorul Uniunii Europene, unde a declarat ca "Europa cu doua viteze" nu este o solutie. "Este un privilegiu sa ma aflu in Parlamentul European. Va multumesc pentru invitatia de…

- Președintele Klaus Iohannis participa marți, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European privind viitorul Uniunii Europene, unde a susținut o alocuțiune referitoare la viziunea Romaniei pe aceasta tema. Iata punctele principale din discursul președintelui Iohannis, potrivit stiri.tvr.ro:…

- Președintele Klaus Iohannis a mers la Strasbourg, in Parlamentul European, pentru a prezenta viziunea Romaniei asupra viitorului Uniunii Europene. In acest context, Iohannis a spus ca Romania nu va accepta sub nicio forma o Europa cu mai multe viteze.”Este o onoare și un privilegiu sa ma aflu…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi, in plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene. Dupa discurs, europarlamentarii ii vor adresa intrebari presedintelui pe subiectul Justitiei.

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi, in plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene. Dupa discurs, europarlamentarii ii vor adresa intrebari presedintelui pe subiectul Justitiei. Dezbaterea de la Strasbourg este programata sa inceapa la ora 11.30.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa marți, 23 octombrie a.c., la Strasbourg, Republica Franceza, la dezbaterea organizata de Parlamentul European (PE) privind viitorul Uniunii Europene, transmite Administrația Prezidențiala. "Cu acest prilej, Președintele Klaus…