Klaus Iohannis: UE lucrează pentru cetăţeni "Un proiect atat spre interior, cat și spre exterior. Ma bucur ca pornește din Romania. Suntem un model de democrație, de prosperitate. Spiritul de la Sibiu e confirmarea de a continua impreuna proiectul european. Sper ca acest mesaj pozitiv sa ajunga la cat mai mulți cetațeni europeni. UE lucreaza pentru ei, pentru cetațeni. Ne dorim o comunicare mai buna, mai transparenta cu cetațenii.", a spus Klaus Iohannis. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

