Klaus Iohannis: Trebuie să dezvoltăm susţinut infrastructura de transport Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca trebuie dezvoltata sustinut infrastructura de transport. "Nu este suficient ca doar initiativa privata sa functioneze cu motoarele turate, este nevoie si de sprijinul autoritatilor, prin politici publice, care sa sustina nu doar la nivel declarativ investitiile si competitivitatea. Trebuie sa dezvoltam sustinut infrastructura de transport fara de care avem cu totii numai de pierdut. Intr-o era a concurentei acerbe in industrie si in inovare, centre precum cele in care ne aflam astazi sunt esentiale pentru a fi si a ramane competitivi. Asemenea investitii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

