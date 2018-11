Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, vineri, anchetarea cu celeritate a cauzelor producerii accidentului de la Alba Iulia, in care un militar si-a pierdut viata, electrocutat. Seful statului transmite condoleanțe familiei și camarazilor militarului care și-a pierdut viața la Alba Iulia, alaturi de intreaga…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat, vineri, ca militarul mort la Alba-Iulia este plutonierul Orosz Alexandru. Acesta avea 33 de ani, era necasatorit, avea un copil si efectuase o misiune in Afganistan. ”Plutonierul Orosz Alexandru, mecanic conductor la Complexul antiaerian Gepard…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, in urma cu scurt timp, un mesaj de condoleanțe pentru familia militarului mort la repetițiile pentru parada militara de la Alba Iulia."Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristețe despre tragicul incident care a avut loc…

- O comisie a Diviziei 4 Infanterie "Gemina" va cerceta cauzele producerii accidentului din gara Alba Iulia, dupa ce un militar din cadrul Batalionului 3 Aparare Antiaeriana "Potaissa" din Turda si-a pierdut viata, vineri dimineata, dupa ce a fost electrocutat, in timpul unei misiuni pe care o desfasura…

- MApN mai transmite ca o comisie a Diviziei 4 Infanterie „Gemina” va cerceta cauzele producerii accidentului, fiind anunțat deja Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Cluj. „Conducerea Ministerului Apararii Naționale, cea a Batalionului și colegii militarului iși exprima regretul pentru acest…

- Un militar din cadrul Batalionului 3 Aparare Antiaeriana “POTAISSA” din Turda, care executa o misiune in cadrul detasamentului destinat debarcarii tehnicii militare in gara Alba Iulia ce urmeaza sa participe la Ceremonia militara de 1 Decembrie, si-a pierdut viata astazi, 23 noiembrie, in jurul orei…