- Revelionul este sarbatorit in 38 de zone orare, iar intre obiceiurile pe care oamenii din diferite parti ale lumii le adopta de Revelion, sperand ca noul an sa le fie unul bun, se numara bataile in strada, spargerea farfuriilor, arderea unor papusi, dar si vizitarea si chiar dormitul in cimitire.Citește…

- Meteorologii anunta ca riscul de producere a avalanselor in Munții Fagaraș și Bucegi se menține mare, de gradul 4 pe o scara de la 1 la 5, pana luni seara. In celelate masive, riscul se menține insemnat.Citește și: Virgil Ianțu explica de ce l-a REFUZAT pe Klaus Iohannis: Mi s-a propus, dar…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, vineri, pentru Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis ”se cere suspendat”. Codrin Stefanescu, unul dintre apropiatii lui Dragnea, crede ca refuzul numirii celor doi ministri si a sefului Armatei propus de PSD este ”un mesaj foarte clar ca nu-i…

- Abia aștepți sa te bucuri de aerul curat și de zapada? Pentru ca vacanța ta sa nu te rupa de prieteni și sa nu-ți rapeasca micile placeri, ți-am pregatit o lista cu lucruri gandite inteligent, pentru situații neprevazute. Inainte de a porni spre munte, ia-ți cateva momente și verifica daca ai pus in…

- "Suntem pregatiti si vom arata ca putem sa exercitam o presedintie buna", a spus Iohannis, intrebat daca Romania este pregatita sa exercite presedintia Consiliului UE. Presedintele Iohannis participa la Viena la Forumul la nivel inalt Europa - Africa. "Acest forum este extrem de important…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia Partidului National Liberal pe tema legislatiei din domeniul justitiei au inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni. Alaturi de seful statului se...

- Relatiile romano-palestiniene merg in directia corecta, sustine ambasadorul Palestinei la Bucuresti, Fuad Kokaly, iar in ceea ce priveste discutia despre o eventuala mutare a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, diplomatul sustine ca tara sa respecta pozitia presedintelui roman,…

- Pe 27 octombrie, președintele Klaus Iohannis va veni la Suceava, unde va participa la evenimentele dedicate implinirii a 100 de ani de cind Adunarea Constituanta reunita la Cernauți a hotarit Unirea Bucovinei cu celelalte țari romanești. Vizita președintelui Iohannis la Suceava este programata pe 27…