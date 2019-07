Klaus Iohannis, surprins de Soviani la golf: Era destul de nervos

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose ar putea ajunge, din nou, la Palatul Victoria! Dupa ce Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna, a spus ca USR ar susține un mandat al liderului Pro Romania in funcția de premier, Tudose, a precizat, luni seara, la TVR 1, in emisiunea lui Ionuț Cristache, ”Romania9”, ca daca…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a oferit Papei Francisc, cu ocazia vizitei Sanctitatii Sale in Romania, mai multe cadouri, printre care o minge și un tricou cu autograful lui Gica Hagi. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, e de parere ca, la astfel de evenimente, este…

- Premierul Viorica Dancila a avut o intalnire, joi, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, in contextul discutiilor despre remanierea guvernamentala, precizeaza surse oficiale. AGERPRES

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o recalibrare a relatiei intre presedintele Klaus Iohannis si Coalitia PSD-ALDE ar fi "foarte utila", dar o reconciliere ar putea avea loc doar daca seful statului va abandona "atitudinea de ostilitate si agresivitate" fata de Guvern.…

- Kelemen Hunor a declarat, la RFI, ca UDMR nu va vota in Parlament schimbarea structurii Guvernului, plan prin care Liviu Dragnea incearca sa-l impuna pe Egen Nicolicea la Ministerul Justitiei, in pofida opozitiei lui Klaus Iohannis. „Sa ocolesti presedintele prin restructurare si printr-un vot in Parlament,…

- Ionuț Cristache, jurnalist TVR 1, a remarcat ce a spus Klaus Iohannis la lansarea carții „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa". ”Iohannis si logica "Cineva trebuie sa și scoata cartea dupa ce o scrii. Și am gasit vechiul meu partener, Curtea Veche, care s-au aratat de-a dreptul entuziasmați.…

- PSD a trimis la intalnirea avuta cu seful statului, la finalul saptamanii trecute, doi presupusi detinuti politici, pe Ioan Muntean si Iancu Marin, ambii contestati de CNSAS. Cei doi au fost insotiti la Cotroceni de catre deputatul PSD Eugen Nicolicea.