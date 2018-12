"Da, suntem pregatiți și vom arata ca putem sa exercitam o președinție buna", a raspuns marti presedintele Klaus Iohannis la intrebarea ziaristilor.

Seful statului participa la Viena la Forumul la nivel inalt Europa - Africa.

"Acest forum este extrem de important si vine la momentul potrivit, se termina presedintia austriaca a Consiliului Uniunii Europene, practic deja intram in presedintia romaneasca a Consiliului Uniunii Europene. Relatia intre Europa si Africa este o relatie in crestere si vrem sa o transformam dintr-o relatie in care Europa a oferit ajutor pentru dezvoltare…