- Scandalul din Justitie se poate termina foarte rau pentru presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a anuntat ca nu se gandeste la asa ceva. Un europarlamentar PSD il ameninta pe Iohannis cu suspendarea.Citeste…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde presedintelui Klaus Iohannis, printr-un mesaj postat pe Facebook “pentru corecta informare a opiniei publice, in care spune ca “nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei”. Presedintele Klaus Iohannis…

- O cunoscuta judecatoare din Romania ii da lovitura sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Scandalul din justitie ia amploare. Judecatoarea CSM, Gabriela Baltag spune ca ar fi votat pozitiv cererea de revocare a lui ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Mai mult, Baltag devoaleaza problemele cu care se…

- Presedintele Klaus Iohannis este convins ca DNA functioneaza eficient in lupta impotriva coruptiei si ramane un "partener", in ciuda actiunilor concertate prin care se incearca decredibilizarea acestei institutii si subordonarea Justitiei de catre clasa politica. "Din pacate, insa, asistam…

- "Vreau sa infirm o teza care circula cu viteza luminii de doua zile, si anume ca presedintele nu are alta varianta decat sa o revoce pe sefa DNA, ceea ce este totalmente fals. Evident ca presedintele are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii, acest atribut de a o revoca sau nu. Este o decizie…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, iese la rampa cu un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, dupa ce acesta a fost acuzat ca a publicat un document secret al Inspectiei Judiciare in cadrul anexelor atasate raportului privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste si:…

- * Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, pentru AGERPRES, ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Intrebat daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA pentru a purta o discutie…

- Iohannis, despre reacțiile externe la cererea lui Tudorel Toader de revocare a șefei DNA: Unii lideri vor fi nedumeriți, alții probabil iși vor pune alte intrebari, dar cu siguranța acest demers nu va duce la imbunatațirea imaginii Romaniei, a spus șeful statului, vineri, la Bruxelles, unde participa…

- Ministrul Justiției a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Jurnalistii straini sunt ingrijorați de situația din Romania și cred ca decizia lui Tudorel Toader a fost luata la cererea politicienilor vizati de anchete DNA.

- Doua interviuri pe care Laura Codruta Kovesi le-a acordat anul trecut pentru BBC si Euronews sunt folosite ca pretext de Tudorel Toader pentru a cere revocarea acesteia din functie. Ministrul Justitiei a explicat, joi seara, unul din motivele pentru care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat și pe Facebook, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea procurorului-șef al DNA. „Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. „ „Astazi, am avut parte…

- Presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Marian Oprisan, a declarat ieri, la finalul Adunarii Generale a UNCJR, in legatura cu raportul privind activitatea DNA, ca asteapta de la ministrul Justitiei sa-si faca datoria, „asa cum trebuie sa si-o faca…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu in legatura cu cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Digi24: Ministrul Justitiei a facut in aceasta seara un proces la televizor,…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut joi demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia acestuia de a declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Tudorel Toader, demisia!!…

- Reacția PNL dupa ce Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA. Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a spus ca Tudorel Toader a ales sa fie de partea infractorilor și ca revocarea Laurei Codruța Kovesi nu este oportuna. ”Avem parte de o seara trista pentru justiția din Romania. Tudorel Toader,…

- Ministrul Justitiei a prezentat un "Raport privind activitatea manageriala la DNA", in care aduce un val de critici șefei DNA, Laura Codruța Kovesi si propune revocarea acesteia din functie, scrie digi24.ro.

- "Prin propunerea de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, ministrul Justiției dovedește inca o data ca este doar un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar. Conform legii, propunerea de revocare se face in urmatoarele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Alina Mungiu Pippidi e de parere ca decizia lui Toader lovește atat in PSD, cat și in romani.”Mie mi se pare bine…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit astazi, la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. Dupa aparitia imaginilor s-a speculat in spatiul public faptul ca in dosarul pe care Toader il avea in mana ar fi fost cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, marti, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre acuzatiile la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru agentia Mediafax ca va fi prezent marti, la ceremonia de primire a magistratilor absolventi ai Institutului…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A fost pus in circulație un scenariu halucinant. Dar in Romania totul este posibil. Se spune ca președintele Klaus Iohannis are de gand sa inițieze un dialog cu domnul Tudorel Toader pe temele care ard legate de marile parchete și in special de DNA. Și ca a aceasta discuție…

- "Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Președintele Iohannis reacționeaza in scandalul momentului, legat de procurorii din Direcția Naționala Anticorupție. Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va face la la ora 20.15 declarații la Palatul Cotroceni. Este prima declarație a președintelui, dupa apariția dezvaluirilor fostului…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. Este așteptata o decizie din partea premierului Dancila, dupa scandalul de la DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, joi, la intoarcerea din Japonia,…

- Premierul Viorica Dancila ii cere ministrului Justitiei sa se intoarca rapid in Romania pentru a rezolva scandalul din jurul DNA. Aceasta a declarat luni ca nu vorbit inca cu ministrul Tudorel Toader insa a precizat ca o discutie este necesara intrucat „lucrurile sunt ingrijoratoare”.

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va alege o noua conducere. Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017 și alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii se afla pe agenda ședinței…

- Scandalul schimbarilor legilor justitiei a atins cote imense. S-a trecut la faza pe amenintari. Presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi sunt direct vizati. Deputatul Liviu Plesoianu anunta ca-i va trimite o scrisoare chiar presedintelui SUA, Donald Trump, pentru a-l informa…