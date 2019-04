Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Justitia a ajuns in situatia de acum din vina PSD si a precizat ca Romania va avea referendum pe data de 26 mai."Dupa parerea mea, Justitia a ajuns in situatia in care este acum din vina PSD. PSD este vinovat ca despre Justitie se discuta…

- Iar Orban se vede deja premier, dupa Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, in urma consultarilor de la Cotroceni cu reprezentantii PNL, USR, PMP, UDMR si Minoritati ca a obtinut sustinerea tuturor acestora pentru organizarea referendumului pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare. "Toti…

- Declarația președintelui Romaniei dupa consultarile de joi cu partidele Presedintele Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Am avut astazi o serie de consultari cu reprezentanții partidelor politice pe tema justiției din România. Am primit, în aceasta dupa-amiaza, delegația Partidului…

- Presedintele Klaus Iohannis va face declaratii de presa, joi, la ora 14.00, la Palatul Cotroceni. Seful statului urmeaza sa cheme partidele parlamentare la consultari, pe tema referendumului pentru justitie, cel mai probabil saptamana viitoare. Klaus Iohannis a anuntat, deja, ca doreste o reconsultare…

- Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa se consulte saptamana viitoare cu partidele si formatiunile parlamentare pe tema referendumului care va avea loc pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, potrivit unor surse politice, citate de agerpres.ro. Sursele citate au mentionat ca seful statului…

- Presedintele Iohannis anunta ca va convoca un referendum pe tema justiției Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, astazi, ca va convoca un referendum pe teme de justitie, fara a preciza, deocamdata, la ce întrebari vor fi chemati românii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in cadrul unei dezbateri, ca intentioneaza sa organizeze un referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare."Am inceput sa analizez impreuna cu echipa mea de la Cotroceni cum ar fi daca as convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare.…

- Razboiul pe buget continua! Strategia coaliției de guvernare. Decizia CCR pe legea bugetului de stat care ar fi trebuit sa limpezeasca apele nu a adus mult asteptata clarificare. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca blocheaza in continuare bugetul de stat. Documentul va fi retrimis Parlamentului…