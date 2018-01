Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului arata ca legea transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna, iar in acest sens actul normativ…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Informatii de…

- Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului a fost semnat, miercuri, de Andrian Candu, președintele Parlamentului de la Chișinau. Curtea Constituționala a constatat ca exista circumstanțe care justifica interimatul funcției de șef al statului pentru promulgarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66 2017, prin care s a infiintat Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui…

- Presedinele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66/2017 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, in vederea asigurarii protectiei intereselor esentiale ale sigurantei…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Iohannis semnealeaza ca in cazul unor articole este necesara asigurarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…

- Presedintia precizeaza intr-un comunicat ca pe 27 decembrie 2017 Parlamentul i-a transmis, in vederea promulgarii, legea privind aprobarea actului normativ. "In opinia noastra, atat in cadrul dezbaterii initiale, cat si in cadrul reexaminarii, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Guvernul a adoptat in august…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23 2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit Agerpres.ro, Camera Deputatilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis AGERPRES. Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale, informeaza Mediafax. Proiectul a fost pus in accord…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a unei legi de modificare a Legii Educatiei Nationale prin care invatamantul liceal agricol urmeaza sa fie finantat de la bugetul de stat, pe motiv ca se creeaza astfel o discriminare.

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea legii privind instituirea invatamantului agricol preuniversitar. "Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 instituie un nou tip de unitati de invatamant preuniversitar, invatamantul agricol…

- Parlamentarii USR au facut din nou spectacol in plenul de marți al Senatului unde este dezbatuta și votata inițiativa legislativa de modificare a Legii 303/2004 privind statutul magistraților. Deputatul USR, Cosette Chichirau, care a avut un schimb dur de replici cu senatorul PSD, Șerban Nicolae, in…

- Senatorii au aprobat un articol conform caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor in temeiul art. 25, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de ANI si care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007 - 2013, pana la intrarea in…

- Legea privind modificarea și completarea Codului audiovizualului este “una neconstituționala și va fi restituita Parlamentului cu argumentele corespunzatoare”. Anuntul a fost facut pe o retea de socializare de Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, informeaza MOLDPRES. Potrivit lui Dodon, la data…

- Iohannis cere reexaminarea Legii ce modifica organizarea si functionarea SRR si a SRTV Presedintele Klaus Iohannis a cerut, luni, Parlamentului reexaminarea legii de modificare a Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune,…

- "Astazi incep la Senat dezbaterile pe legea 303/2004, lege care a parcurs traseul de dezbatere publica initiat de actuala majoritate, de Guvern. A fost votat in Camera si acum a trecut la Senat, in calitate de Camera decizionala, si azi, intr-adevar, va pot confirma ca vom putea incepe dezbaterile…

- Presedintele Klaus Iohannis, a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale, remis AGERPRES. Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii și teatrului…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea OUG 32/2015 privind infiintarea garzilor forestiere. Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din Romania. Legea prevede instituirea pe 18 decembrie a Zilei Minoritatilor Nationale din Romania ca sarbatoare nationala. ‘Anual, cu prilejul acestei sarbatori, se vor organiza…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, 7 decembrie, decretul pentru promulgarea Legii prin care 18 decembrie devine Ziua Minoritaților Naționale din Romania. Legea prevede instituirea, pe 18 decembrie, a Zilei Minoritaților Naționale din Romania ca sarbatoare naționala. Legea prevede ca „anual,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia, informeaza Administratia Prezidentiala. Legea prevede alocarea de la bugetul de stat a maximum 18.800 mii lei pentru realizarea monumentului…

- Reprezentanții televiziunilor și radiourilor locale din Gorj vor avea vineri o dezbatere cu parlamentarii privind o inițiativa legislativa de modificare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificarile și completarile ult...

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituționala cu privire la modificarile aduse statutului funcționarului public. Șeful statului argumenteaza ca actul normativ trimis spre promulgare menține abrogarea suspendarii funcționarilor trimiși in judecata, deși CCR s-a mai pronunțat pe aceasta…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 4 decembrie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 188 1999 privind Statutul functionarilor publici. In temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a din Constitutie…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sanatații. Iata textul integral al cererii, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: „Legea pentru modificarea și completarea unor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat marti, 28 noiembrie, ca dispozitiile Legii privind achizitionarea de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a Vilei Florica, fostul domeniu al familiei Bratianu, din localitatea argeseana Stefanesti, sunt neconstitutionale. In urma deliberarilor,…

- ”Curtea a constatat ca legea examinata are un caracter individual, fiind adoptata in considerarea unui singur caz prestabilit, respectiv pentru achizitionarea unui imobil, si nu in vederea aplicarii ei unui numar nedeterminat de cazuri concrete. Or, in jurisprudenta sa, Curtea a retinut ca legea,…

- Potrivit unui comunicat transmis Agerpes, plenul CCR a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu - Florica, formulata de presedintele Romaniei. In urma…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii cu privire la acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român, acestia putând sa foloseasca gratuit un spatiu cu destinatia de cabinet de lucru, pe lânga resedinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea art. 258 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, care vizeaza situatia vacantarii functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar, scrie Mediafax.Seful ...

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat o acțiune pentru prevenirea evaziunii fiscale, dar și pentru combaterea ilegalitatilor comise in domeniul proprietatii intelectuale și drepturilor de autor. La data de 4 noiembrie a.c., polițiștii au efectuat o…

- Ce ascunde noua taxa de solidaritate de 2% Ministrul Finantelor are o problema de comunicare. Poate din cauza volumului mare de informatii de care dispune, poate din cauza lipsei instruirii necesare, poate din alte cauze, ministrul are talentul de a plasa cate o declaratie care bulverseaza…

- Joi, odata cu intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu, multi detinuti vor putea solicita liberare conditionata, a anuntat ministrul Justiției, Tudorel Toader. Este vorba despre Legea 169/2017, potrivit careia, la 30 de zile executate in penitenciar in condiții necorespunzatoare, deținuții…

- Sindicatele europene de profil solicita Parlamentului și Guvernului Romaniei depolitizarea serviciului public de radio, retragerea proiectului de lege care modifica Legea de funcționare a AGERPRES, inițiata de ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, deblocarea negocierilor privind Contractul Colectiv…

- "Faptele care sunt puse in sarcina doamnei Rovana Plumb sunt exclusiv decizii de natura politica si ele nu au niciun fel de dimensiune penala, nu pot fi calificate ca infractiuni si, in consecinta, nu pot constitui un temei pentru o cercetare penala. Colegii mei vor vota dupa propria constiinta,…