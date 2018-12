Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, marti, la slujba de Craciun de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. ”Va doresc tuturor Craciun fericit, cu liniste si pace”, a transmis seful statului, inainte de intrarea in lacasul de cult, conform news.ro. Presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa participa la slujba de duminica in Sibiu, la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu. Este prima ieșire in public a primei-doamne, dupa ce a acuzat probleme de sanatate in ultimele zile și nu a mers la audieri la Parchetul General. Soția lui Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, impreuna cu sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. Aceasta este prima iesire publica a lui Carmen Iohannis, dupa ce, la inceputul saptamanii, nu s-a prezentat la audierea de la Parchetul General motivand…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, impreuna cu sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. Aceasta este prima iesire publica a lui Carmen Iohannis, dupa ce, la inceputul saptamanii, nu s-a prezentat la audierea de la Parchetul General motivand…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, duminica, impreuna cu sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. Aceasta este prima iesire publica a lui Carmen Iohannis, dupa ce, la inceputul saptamanii, nu s-a prezentat la audierea de la Parchetul General motivand…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, impreuna cu sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. Aceasta este prima iesire publica a lui Carmen Iohannis, dupa ce, la inceputul saptamanii, nu s-a prezentat la audierea de la Parchetul General motivand…

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au participat duminica la slujba de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu. Seful statului nu a anuntat daca si unde va merge la vot de referendum, informeaza News.ro. Presedintele Klaus Iohannis a mers, duminica dimineata, impreuna cu…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa au participat, duminica, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. Seful statului nu a anuntat daca si unde va merge la vot de referendum.