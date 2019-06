Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a ajuns vineri, 31 mai, in Romania. Suveranul Pontif a fost intampinat pe aeroportul Otopeni de Klaus Iohannis si Carmen Iohannis. Sotia presedintelui a ales pentru aceasta intalnire istorica o rochie din matase, de culoare albastru deschis.

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen, a votat intr-o secție amenajata la Școala Gimnaziala nr. 4 din Sibiu, pentru „o Romanie europeana și pentru justiție independenta”. Carmen Iohannis a mers la urne singura, in condițiile in care președintele a votat in Capitala, conform Mediafax.Citește…

- Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, este descendenta unei familii romane uniunite (greco catolice) din localitatea Santu. L-a cunoscut pe șeful de stat cand avea 22 de ani, pe vremea studenției, prin intermediul unor prieteni și s-au casatorit șapte ani mai tarziu, in 1989. …

- Liviu Dragnea a declarat, referitor la faptul ca președintele Klaus Iohannis nu a invitat premierul Viorica Dancila la Summitul de la Sibiu din 9 mai, ca este o dovada de „lipsa de buna-creștere” și o „expresie a lacomiei de imagine politica” pe care o are șeful statului, conform Mediafax.Citește…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, nu știe ce conține OUG prin care Guvernul pe care il conduce vrea sa limiteze implicarea președintelui Klaus Iohannis in campania pentru referendum. Intrebata de ce vrea sa limiteze implicarea șefului statului in promovarea refendumului pe care el insuși le-a…

- Programul vizitei Sanctitații Sale Papa Francisc, in Romania. Va fi primit de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, in data de 31 mai 2019. In perioada 31 mai – 2 iunie a.c., Sanctitatea Sa Papa Francisc va efectua o vizita Apostolica in Romania. Vizita de stat a Sanctitații Sale…