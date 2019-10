Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Iasi, impreuna cu sotia sa, Carmen. Cei doi s-au fotografiat cu iesenii, in centrul orasului. Șeful statului a facut o plimbare prin Iași. Klaus Iohannis Un membru PNL a postat fotografiile in care apare alaturi de presedinte si sotia acestuia, pe pagina sa de Facebook, cu mesajul „Bine v-am gasit, domnule Președinte Klaus Iohannis, la Iași!”. Seful statului va participa, sambata, la Adunarea Regionala a organizațiilor PNL Nord-Est in Iași, incepand cu ora 11.00. La eveniment va lua parte Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, alaturi de circa 1.600 de membri…