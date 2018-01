Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii prefera sa sarbatoreasca noaptea dintre ani în tara, printre acestia numarându-se presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, putini fiind cei care vor petrece Revelionul în

- In ianuarie va avea loc o discuție pe tema unei eventuale remanieri, a declarat joi seara președintele PSD, Liviu Dragnea. Aceasta a precizat ca nu are niciun element care sa ii spuna ca trebuie remaniat un anumit ministru. „Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca are o relatie "institutional corecta" cu presedintele Klaus Iohannis. Intrebat la Antena 3 care mai este relatia sa cu seful statului, premierul a raspuns: "Institutional corecta".Totodata, chestionat care este relatia sa cu presedintele…

- Premierul a fost rugat ca catalogheze relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis, cu liderul PSD, Liviu Dragnea si cu coalitia de guvernare. El a catalogat drept "institutional corecta" relatia cu Iohannis si "buna" atat relatia cu Dragnea, cat si cea cu coalitia. Referindu-se la…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- Liviu Dragnea a declarat, în exclusivitate la Punctul de întâlnire, de la Antena 3, ca nu a dorit înlocuirea din functie a premierului Mihai Tudose, în ciuda tensiunilor aparute între ei, înaintea CEx-ului PSD de acum doua saptamâni. Președintele…

- Ioan Rus l-a laudat pe Mihai Tudose, dupa revolta de saptamana trecuta din PSD, cand s-a iscat zvonul unor tensiuni intre premier și Liviu Dragnea privind remanierea miniștrilor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb.Citește și: Ioan Rus, previziune sumbra pentru Klaus Iohannis: 'Nu știu daca va mai…

- Deputatul Remus Borza, exclus din partidul de guvernamant ALDE in luna iunie, a apreciat ca PSD este macinat de un conflict total intre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, „sacrificarea” miniștrilor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb i-a afectat lui Dragnea influența…

- Deputatul Remus Borza, exclus din partidul de guvernamant ALDE in luna iunie, a apreciat ca PSD este macinat de un conflict total intre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, „sacrificarea” miniștrilor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb i-a afectat lui Dragnea influența…

- Paul Stanescu propus vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, Felix Stroe, ministru al Transporturilor si Marius Nica, ministru delegat al Fondurilor Europene au depus, marti seara, juramantul la Palatul Cotroceni. La finalul depunerii juramantului, Klaus Iohannis nu a tinut vreun discurs,…

- Aceasta afirmație vine in contextul scandalului intern din interiorul PSD, pornit chiar dupa un sondaj realizat de casa de sondare condusa de Marius Pieleanu. Nemulțumit de cifrele arata in sondajul, pe care l-a numit chiar “o facatura”, Tudose a cerut o remaniere guvernamentala și a amenințat ca va…

- Premierul Mihai Tudose afirma ca nu a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre cele trei propuneri de noi miniștri ale PSD, asupra carora șeful statului trebuie sa se pronunțe. Întrebat la Parlament daca a vorbit cu președintele Iohannis despre propunerile trimise, premierul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose s-au întâlnit, marti dimineata, înainte de votul pe cererea DNA de încuviintare a urmaririi penale în cazul Rovanei Plumb în dosarul

- Liviu Dragnea s-a intalnit anterior cu Paul Stanescu, propunerea PSD pentru ministerul Dezvvoltarii. Intalnirea celor doi a avut loc in contextul in care surse politice citate de Romania TVau declarat ca presedintele Klaus Iohannis ar urma sa respinga propunerea PSD de numire a lui Paul Stanescu…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose ar fi avut o intalnire secreta, departe de ochii presei, in contextul in care, potrivit unor informații pe surse, președintele Klaus Iohannis ar putea respinge nominalizarea lui Paul Stanescu pentru…

- In Parlament, a avut loc o intalnire intre președintele ALDE și președintele PSD. Dupa o ora de discuții, cei doi au plecat impreuna. In același timp, pleca și Mihai Tudose de la Palatul Victoria. Intalnirea are loc intr-un spațiu ferit de ochii presei, deși se spune ca ei vorbesc despre proiectul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose trimite in cursul zilei de luni la Palatul Cotroceni propunerile de numire a noilor ministri votati saptamana trecuta de conducerea PSD: Paul Stanescu - ministru al Dezvoltarii Regionale, Felix Stroe - ministru al Transporturilor si Marius Nica - ministru delegat pentru Fondurile…

- Ultimele iesiri publice ale lui Klaus Iohannis i-au scos din sarite pe liderii coalitiei de la putere. Mai intai, seful PSD, Liviu Dragnea a spus ca nu va mai merge la Palatul Cotroceni, la investirea noilor ministri. Acum, a venit randul lui Calin Popescu Tariceanu sa-l ignore pe Iohannis.Citește…

- Dupa o saptamana nebuna pe scena politica, se pare ca ne asteapta alte zile extrem de incinse. Daca cearta din PSD, dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, a fost data uitarii, acum Klaus Iohannis pare sa intre in joc.Citeste si: SOC la Casa Regala: Unchiul ducesei a fost ARESTAT Surse…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 16 - 22 octombrie: *** Prim-ministrul Mihai Tudose urmeaza sa îi prezinte luni președintelui Klaus Iohannis noile propuneri de miniștri: pentru Dezvoltare Regionala — Paul Stanescu, pentru Transporturi — Felix Stroe…

- Florin Citu, senator PNL, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca, din cauza ultimelor evenimente care s-au petrecut in PSD, este necesara o motiune de cenzura, iar grupul PNL va initia aceasta motiune cat mai curand. „Motiunea de cenzura ramane o variana si cred ca astazi, mai mult ca oricand,…

- Intrebat daca Sevil Shhaideh are probleme de sanatate grave dupa dosarul de la DNA, liderul PDS a raspuns: ”Da, perfuzii”. El a continuat: ”Totuși e o femeie, indiferent cat ai fi de tare, cand ești chemata la DNA și apare in presa ca vei fi reținuta. Treci printr-o situație foarte delicata și Sevil…

- "V-am mai spus, avem o relație instituționala corecta", a declarat Mihai Tudose, vineri, la finalul CExN al PSD. Premierul a raspuns astfel dupa ce a fost intrebat daca impartașește opinia președintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit careia șeful statului se implica politic prin acțiunile sale.…

- Sevil Shhaideh și Rovana Plumb au primit alte funcții dupa ce și-au depus demisiile din Guvern. Președintele PSD a precizat ca ambele se bucura de increderea și susținerea partidului. Sevil Shhaideh și Rovana Plumb au primit alte funcții, au confirmat intr-o conferința de presa premierul Mihai Tudose…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose au ajuns vineri la sediul PSD din Kiseleff, unde urmeaza sa se intruneasca, din nou, Comitetul Executiv National al formatiunii, informeaza agerpres.ro. Primul a ajuns Liviu Dragnea, urmat de Mihai Tudose. In…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și premierul Mihai Tudose s-au aflat pentru aproximativ o ora la sediul central al ALDE. Remanierea Guvernului, tema a discuțiilor, îl vizeaza si pe ministrul pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie,…

- Singurul clujean din CEX-ul PSD, despre sedinta maraton de joi seara:"A fost ca o terapie" Presedintele interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a fost singurul clujean care a luat parte la sedinta tensionata de joi seara a Comitetului Executiv al PSD. În cele din urma, dupa ore întregi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si premierul Mihai Tudose s-au aflat pentru aproximativ o ora la sediul central al ALDE, informeaza agerpres.ro. Remanierea Guvernului, tema a discutiilor, il vizeaza si pe ministrul pentru relatia cu Parlamentul, Viorel…

- Sedinta Comitetului Executiv al PSD a durat aproape sase ore, la finalul carora liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca ministrii Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc au demisionat. El a sustinut ca „toata lumea” le-a cerut celor doua sa renunte la demisie. La randul lui, premierul…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, s-au intalnit la ora 10:00 pentru a discuta situatia ministrului ALDE pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, pe numele caruia DNA a cerut inceperea urmaririi penale si pe care premierul Mihai Tudose doreste sa-l remanieze.…

- Intrebat daca Viorel Ilie, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul din partea ALDE, va fi remaniat, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a raspuns: "Maine avem coalitie". Anterior, Liviu Dragnea a spus ca vineri dimineata il va suna pe liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. "Sa vedem cand putem…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seara ca ministrul Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh, și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, și-au menținut in cadrul CExN al partidului decizia de a demisiona. Dragnea a mai anunțat ca și ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, și-a prezentat…

- Si totusi, remaniere guvernamentala O noua sedinta a Comitetului Executiv National al PSD va avea loc vineri, pentru a fi stabiliti înlocuitorii portofoliilor de la ministerele Dezvoltarii, Fondurilor Europene si Transporturilor, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea. Trei…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi seara, dupa sedinta Consiliului National Executiv, ca au existat "oameni de bine" din afara partidului care a influentat liderii si ca acest lucru nu mai trebuie sa se repete, recunoscand ca formatiunea pe care o conduce a fost in mare cumpana.…

- Miniștrii R. Plumb, S. Shhaideh și R. Cuc au demisionat Rovana Plumb si Sevil Shhaideh au decis sa demisioneze din guvern, a anuntat liderul PSD, Liviu Dragnea, dupa încheierea sedintei Comitetului Executiv National al partidului, în care s-a discutat problema remanierii guvernamentale,…

- "In permanenta se inventeaza ceva. Cum apare o masura buna, cum trebuie romanii sa simta efectele, se intampla ceva. Poate romanii nu simt. Sigur ca e o suparare mare a tuturor, a premierului, a mea, a colegilor ca puteam sa discutam de cresterea economica si care e posibil sa creasca. Speram sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seara ca ministrul Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh, si ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si-au mentinut in cadrul CExN al partidului decizia de a demisiona.”Mulțumesc pentru susținere colegilor! Mi-am pastrat decizia pe care…

- Dupa o ședința maraton la PSD, Mihai Tudose și Liviu Dragnea au ieșit sa dea explicații. Premierul a facut dezvaluiri incredibile despre Sevil Shhaideh și Rovana Plumb. Mai mult, Tudose a anunțat ce post i-a oferit vicepremierului demisionar.Citește și: Lovitura de proporții pentru Radu Moraru!…

- Dupa un discurs exploziv al lui Liviu Dragnea, in care acesta și-a asumat parțial vina pentru situația in care a ajuns partidul și a precizat ca nu se duce a treia oara la Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose a avut un discurs la rupere. Citește și: SURSE - S-a decis soarta lui Sevil Shhaideh:…

- CExN de joi se va termina cu "demisii sau cu demiteri", potrivit unor surse din PSD, in conditiile in care premierul Tudose a transmis pe toate caile posibile ca nu va „ceda” si ca va demisiona el daca partidul nu va agrea lista sa de cinci ministri propusi pentru remaniere. Prin includerea…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, joi, pentru a decide si valida lista ministrilor Cabinetului Tudose care vor fi inlocuiti. Remanierea ii vizeaza pe cei trei ministri cu probleme penale, si anume Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie. Advertisement Comitetul Executiv al PSD se reuneste de…

- Liviu Dragnea nu pare sa fi cedat in razboiul cu Mihai Tudose, pornit de la faptul ca premierul dorește remanierea Rovanei Plumb și demisia lui Sevil Shhaideh. Intrebat la Parlament daca a discutat despre varianta demisiei celor doi ministri, Dragnea a spus: "Nu". "Dar nu eu trebuie…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a fost forțat de baronii Partidului Social Democrat sa accepte remanierea dorita de premierul Mihai Tudose. Acesta refuza sa puna umarul la salvarea liderului social democrat de justiție și intenționeaza sa debarce o serie de miniștri apropiați de acesta, in frunte cu…

- Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a declarat dupa sedinta social democratilor, ca va exista o remaniere in Guvern, pentru ca premierul Mihai Tudose e suparat pe mai multi ministri, iar in unele zone sunt ramaneri in urma. El a begat, insa, o raceala intre premier și liderul PSD. ”Suntem…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti, inainte de intalnirea informala a conducerii partidului de la sediul din Kiseleff, ca, din partea sa, relatia cu Mihai Tudose este cea de la inceput, de sustinere, si ca nu crede ca in PSD este o criza. In plus, Dragnea a subliniat ca o remanirere trebuie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți, ca dorește sa puna in practica programul de guvernare, sa continue cu acest guvern și cu actualul premier. Întrebat referitor la întâlnirea pe care premierul Mihai Tudose a avut-o cu președintele Klaus Iohannis,…

- Pe fondul noii crize politice care pare a fi aparut la nivelul Guvernului si al PSD, dupa ce premierul Mihai Tudose a declarat ca ia in calcul remanierea unor ministri, in special a celor cu probleme penale, primul-ministru a avut marti, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu presedintele Romaniei, Klaus…

- O criza guvernamentala de proportii, dupa modelul Grindeanu, este pe cale sa se declanseze la Palatul Victoria. Mihai Tudose se pregateste sa dea afara din Guvern ministrii apropiati lui Liviu Dragnea. Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, sunt…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni, ca șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va depune la Curtea Constituționala sesizarea privind dosarul Belina deschis de procurorii DNA. Pana astazi, planul coaliției la putere era ca sesizarea sa fie conceputa de ministrul Justiției, Tudorel Toader,…