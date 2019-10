Alegerile prezidențiale de anul acesta sunt deosebit de importante pentru noi, liberalii din județul Alba. Il susținem pe Klaus Iohannis pentru inca un mandat și spunem asta cu fruntea sus. Doar noi putem spune ca le oferim romanilor un candidat adevarat, un om integru, sobru, calculat și cel mai important, atașat valorilor democratice. Altfel spus, spre deosebire de alte partide, oferim un președinte de care romanilor sa nu le fie rușine și pe care il pot vota fara sa aiba inima stransa. A dovedit acest lucru in ciuda unui mandat greu, intr-o perioada in care parea ca Romania se intoarce in anii…