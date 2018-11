"Stim cu totii ca Franta a fost un partener de nadejde al Romaniei in Primul Razboi Mondial. Misiunea militara condusa de generalul Berthelot a avut un rol determinant in victoriile obtinute in vara anului 1917. Fratia de arme care s-a creat in acele imprejurari dramatice a intarit relatiile de prietenie dintre romani si francezi. Rezultatele militare si votul popular au trebuit consfintite ulterior in plan diplomatic, in cadrul Conferintei de Pace de la Paris. Aici, granitele Romaniei Mari au fost trasate inclusiv in urma recomandarilor corecte ale geografului francez Emmanuel de Martonne.…