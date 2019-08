Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si omologul sau american, Donald Trump, au adoptat marti o declaratie comuna in care Statele Unite ale Americii, printre altele, isi reitereaza sprijinul pentru eforturile Romaniei de a deveni eligibila pentru intrarea in Programul Visa Waiver in conformitate cu cerintele…

