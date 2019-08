Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marii Britanii l-a asigurat pe președintele roman ca drepturile romanilor din Regatul Unit reprezinta o prioritate pentru Londra. Klaus Iohannis și Boris Johnson au avut, marți, o convorbire telefonica la solicitarea premierului britanic, anunța Palatul Cotroceni intr-un comunicat de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 27 august a.c., la solicitarea parții britanice, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Boris Johnson. In cadrul convorbirii, au fost discutate, in principal, relațiile dintre Romania și…

- Noul ministru de Interne al Marii Britanii vrea sa impuna restrictii la frontierele UK imediat pe 31 octombrie, cand premierul Boris Johnson a anuntat ca englezii vor iesi din Uniunea Europeana chiar daca nu vor avea un acord de retragere. Astfel, libera circulatie pentru membrii Uniunii Europene in…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Uniunea Europeana (UE) a respins cererea noului premier britanic Boris Johnson de a negocia un nou acord in vederea iesirii Regatului Unit si, fara sa inchida usa discutiilor, se pregateste de un divort fara acord (”no deal”), relateaza AFP.”Acordul retragerii a fost respins in trei randuri…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, principalul candidat la succesiunea Theresei May in functia de premier, a asigurat ca va refuza sa achite "factura de divort" a Marii Britanii catre Uniunea Europeana, in valoare de 39 de miliarde de lire sterline, daca aceasta din urma nu va accepta…

- Guvernul britanic a primit peste 750 de mii de cereri de la cetateni ai Uniunii Europene care vor sa obtina statutul de rezident permanent. Acesta e necesar celor care vor sa locuiasca si sa munceasca in Marea Britanie dupa Brexit.

- Peste 750.000 de cetateni din tari membre ale Uniunii Europene au aplicat legal pentru a ramane in Marea Britanie dupa ce tara paraseste blocul european, potrivit ministrului britanic de interne, Sajid Javid. Problematica celor peste 3 milioane de cetateni UE care traiesc in Marea Britanie a fost unul…