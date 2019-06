Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Florin Carciumaru și deputații Mihai Weber și Scarlat Iriza sunt cei trei parlamentari social-democrați care au participat, la Craiova, cu doua luni in urma, la nunta Olguței Vasilescu cu europarlamentarul Claudiu Manda. Respectivii au oferit plicuri la finalul petrecerii de nunta…

- La plecarea din Parlamentul Romaniei a facut publica o declaratie de avere actualizata cu banii pe care el si sotia sa, Lia Olguta Vasilescu, i-au primit la nunta care a avut loc in urma cu doua luni. Peste 200 de mii de euro si mai mult de 300 de mii de lei au incasat cei doi de la invitati. Declaratia…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a avut anul trecut un salariu lunar de aproximativ 14.000 de lei, cu aproape 4.000 de lei mai mult decat in 2017, potrivit ultimei sale declarații de avere. Asta in condițiile in care recent, edilul a anunțat ca Bucureștiul este in „faliment nedeclarat”, iar instituția…

- Thea si Malina Chirica, fiicele de clasa a VII-a, respectiv clasa a IV-a ale primarului din Iasi, Mihai Chirica, detin o casa de lux de 240 de metri patrati, care a fost trecuta pe numele lor dupa ce edilul a divortat de fosta sa nevasta, scrie Adevarul.

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a incasat in 2018 venituri in valoare de 775.248 lei, aproximativ 14.000 euro/luna. Este vorba de venituri din pensii, salarii si indemnizatii primite de la Ministerul Justitiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi si Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Chestorul Catalin Ionita, șeful Direcției Generale Anticorupție din MAI, a depus mai multe declarații de avere ce conțin neconcordanțe și date neclare. Printre acestea figureaza un credit lichidat mult mai devreme decat data scadenta, fara a exista venituri suplimentare, sume neclare, chirii incasate…

- Carmen Avram a renunțat la presa și candideaza pe lista PSD la alegerile europarlamentare. Odata cu aceasta candidatura, Carmen Avram a depus și declarația de avere la Biroul Electoral Central, declarație in care se vede ce avere au ea și soțul ei, jurnalistul Adrian Ursu.CONSULTAȚI AICI DECLARAȚIA…

- "Nu pot sa va spun cat am dat pe ei. Nu stiu, pentru ca i-am primit cadou. De la o echipa de fete din Republica Moldova. Inalte asa, la 1.80...". Acesta a fost raspunsul ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, la intrebarea Economica.net legata de cat au costat de fapt pantofii sport Louis…