Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, una dintre legile Justiției. Este vorba de cea privind funcționarea și organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, anunța Administrația Prezidențiala. Presedintele a epuizat, si in acest caz, toate caile de atac, la fel ca in cazul legii privind organizarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, insa seful statului reitereaza faptul ca nu sustine modificarile aduse acestei legi. "Inca de la demararea, in urma cu mai bine…

- Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art.109 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, obiectie formulata de presedintele Klaus Iohannis, se afla pe ordinea de zi a sedintei CCR. Presedintele Klaus Iohannis a sesizat in 27 iulie…

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), 317/2004. Dupa doua amanari, CCR a respins sesizarea sefului statului asupra Legii 317, pe motiv ca este…

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), 317/2004.Dupa doua amanari, CCR a respins sesizarea sefului statului asupra Legii 317, pe motiv…

- CCR va discuta, luni, legea de revizuire a Constitutiei, dupa ce Senatul a adoptat, decizional, initiativa cetateneasca pentru revizuirea Legii fundamentale potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita intre soti. De asemenea, Curtea Constitutionala…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta luni sesizarile presedintelui Klaus Iohannis, PNL, PMP, USR, ICCJ privind modificarile aduse Codului penal si Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Presedintele Klaus Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate…

- Referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 7 octombrie, a anuntat, sambata seara, la Neptun, liderul PSD, Liviu Dragnea. “In primul rand, am dat un vot in Comitetul Executiv de sustinere a acestui obiectiv si am stabilit care sa fie data la care sa aiba loc referendum si…