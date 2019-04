Klaus Iohannis, sesizare de ultimă oră la Curtea Constituţională a României "Legea pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacau, in domeniul public al județului Bacau a fost transmisa de Parlament Președintelui Romaniei, in vederea promulgarii, la data de 6 aprilie 2019.



Prin conținutul sau normativ, legea dedusa controlului de constituționalitate contravine art. 1 alin. (4) și alin. (5), art. 136 alin. (3) și alin. (4), precum și art. 147 alin. (4) din Constituție, pentru motivele prezentate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

