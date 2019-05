Klaus Iohannis, semnal privind nivelul scăzut de educaţie financiară "Statisticile globale ale ultimilor ani au evidentiat cresteri record in domeniul tehnologiilor financiare, atat la nivel de activitati, cat si la nivel de investitii. Cu toate acestea, dupa cum stiti, cercetarile au demonstrat in mod constant existenta unui nivel scazut de educatie financiara si aceasta nu doar in economiile emergente, ci si in tarile cu piete financiare dezvoltate. Sunt convins ca educatia financiara este o conditie esentiala pentru sustenabilitate si progres, un set de abilitati de baza ale vietii de zi cu zi, care trebuie dobandite si dezvoltate de la varste cat mai fragede.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

