- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua, la data de 14 noiembrie a.c., o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Cu acest prilej, Presedintele Romaniei va avea o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, doamna…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, temele abordate la intalnirea dintre presedintele Iohannis si premierul Theresa May vor viza relatia bilaterala, stadiul negocierilor privind Brexit, prioritatile presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, cooperarea in sfera securitatii…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua miercurea viitoare o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, context in care se va intalni cu premierul britanic Theresa May si va participa la receptia si dineul organizate cu ocazia implinirii varstei de 70 de ani de catre printul…

