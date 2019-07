Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut discuții pe teme de politica interna, pe tema de politica europeana și de asemenea am avut un inceput de discuție referitor la campania pentru aprezidențiale, in sensul in care PNL susține candidatura lui Iohannis. In ceea ce privește temele de politica interna, am discutat legat de proiectul…

- O delegație a PNL condusa de Ludovic Orban și Rareș Bogdan a avut o intalnire cu președintele Klaus Iohannis, la Vila Lac. La finalul intalnirii, Orban a explicat ca s-au discutat teme de politica interna și externa, dar și un inceput de discuție pe tema alegerilor prezidențiale.Citește și:…

- PSD si ALDE vor depune in aceasta sesiune o initiativa legislativa de modificare a Constitutiei, in sensul votului dat la referendum, a declarat miercuri presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.El a facut aceste precizari fiind intrebat despre discutiile de la Vila Lac 1, acolo unde…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca formatiunea sa propune, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, revizuirea Constitutiei si eliminarea ordonantelor de urgenta, cu exceptia situatiilor de razboi si calamitati naturale.

- "Domnul președinte Klaus Iohannis și-a lansat astazi noua carte la Ploiești. Recunosc faptul ca nu am citit-o și nici nu intenționez sa o fac. Nu doresc sa aflu ca 'a adus Europa in Romania' cum declara cu emfaza in discursurile sale, cand ar trebui sa conștientizeze ca Romania este (in) Europa.…

- ''Președintele a mai lansat o carte. Cine putea scrie un ghid al Europei daca nu Klaus Iohannis, care și-a petrecut cea mai mare parte a mandatului in vacanțe? Turistul gazduit de Palatul Cotroceni nu știe ce sa mai faca pentru un nou mandat. In loc de o carte in care sa descrie ce este Uniunea…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o intalnire, la Vila Lac, cu liderii PNL. Intalnirea a durat mai bine de trei ore, iar sursele noastre susțin ca principala tema a fost referendumul inițiat de președinte și pregatirea campaniei electorale.Citește și: Rareș Bogdan și Ludovic Orban admit DEZASTRUL…