Klaus Iohannis: Se încearcă acapararea statului! Declarația a fost facuta la ceremonia de decorare a unor supraviețuitori ai Holocaustului. „Percepția ca politicienii care reprezinta oamenii și interesele lor au dreptul sa calce in picioare adevaruri, sa identifice dușmani, sa dea vina pentru eșecurile lor pe diferite categorii de cetațeni reprezinta o filosofie toxica. Astazi, in tentativa lor nesabuita de a se salva de justiție și de a-și prezerva puterea, unii politicieni ii invinuiesc pe magistrați, blameaza multinaționalele viclene, cum zic ei, și diabolizeaza Uniunea Europeana, descrisa drept abuziva și trufașa”, a spus Klaus Iohannis. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

