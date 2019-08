Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a comentat, marti, afirmatiile premierului Viorica Dancila potrivit carora seful statului ar fi trebuit sa se consulte cu Guvernul si Parlamentul in ceea ce priveste liniile de politica externa. "Simpatica doamna premier.…

- Aflat in SUA, unde s-a intalnit cu Donald Trump, Klaus Iohannis nu a ratat ocazia de a o ironiza pe Viorica Dancila, dupa ce premierul a spus, inainte de aceasta vizita, ca seful statului trebuia sa discute cu Guvernul si cu Parlamentul despre acest lucru.”Simpatica doamna premier, trebuie…

- Premierul a declarat ca programul „Merg la scoala” a fost anulat deoarece Guvernul nu mai vrea sa faca acest program pentru ca, in opinia Vioricai Dancila, „nu trebuie sa le dam tuturor (n.r. rechizite), ci copiilor din familiile defavorizate”.

- „Daniel Breaz nu mai are ce sa caute in Guvernul Romaniei dupa ce a demonstrat ca e incapabil sa transmita un mesaj inteligibil, decent si proband o minima compasiune in privinta Holocaustului impotriva romilor. Sa vorbesti despre o tragedie absoluta precum Holocaustul ca despre “momente mai delicate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca asteapta ca premierul Viorica Dancila sa vina cu propunerile de remaniere si si-a exprimat parerea ca ministrii de Interne si de Externe ar trebui sa fie schimbati. "Sunt foarte nemultumit de cum actioneaza PSD. Nu ascund acest…

- Viorica Dancila a postat cateva mesaj și imagini de la taberele ARC. Premierul le-a vorbit copiilor despre identitate, valori și iubire de țara, despre patriotism și despre cum simțamintele romanilor. In ciuda intenției sale de a-și crea o imagine buna, Dancila a fost luata pe sus de internauți. Premierul…

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, se afla marti intr-o vizita oficiala la Bucuresti, aceasta fiind prima vizita externa pe care prim-ministrul de la Chisinau o efectueaza dupa preluarea mandatului. Maia Sandu a fost primita de apresedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, iar…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului și Parlamentului sa vina, de urgența, cu un proiect legislativ prin care sa se modifice legislația electorala, in așa fel incat sa nu mai existe probleme la votare, așa cum a fost in 26 mai.Citește și: Adriana Saftoiu, episod HALUCINANT in traficul…