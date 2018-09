Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, despre scrisoarea comuna a ministrilor de externe din Romania, Polonia si Lituania privind Brexit, ca la nivel institutional nu s-a discutat despre acest document, dar ca acesta reflecta pe fond pozitia Romaniei.

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din…

- Seful CE a vorbit in cadrul ședinței plenare a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mari, de la Palatul Cotroceni, in limbile engleza, germana si franceza, despre care a spus ca sunt limbi la fel de importante in Uniunea Europeana. „Trebuie sa punem accent pe virtutile cooperarii, in sensul de a vorbi…

- "Sunt cateva elemente fundamentale pe care le contine aceasta scrisoare. Primul este elementul care se refera la succesele inregistrate de Romania in lupta impotriva coruptiei si construirea unui sistem democratic, ceea ce pentru noi este o garantie foarte solida a modului in care s-au dezvoltat…

- Presedintele Klaus Iohannis a dezbatut, cu ocazia vizitei premierului irlandez Leo Varadkar, probabilitatea unui Brexit fara incheierea unui acord cu Marea Britanie. Șeful statului a declarat ca aceasta probabilitate este foarte mica.

- “ARTepreneurship“ a avut loc in perioada 22 mai-31 mai 2018 la Sarata Monteoru si Buzau cu participarea a 42 de tineri din 8 tari europene: Cipru, Cehia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Spania, Romania.

- In 2015, cel mai ridicat procent al deceselor care ar fi putut fi evitate era inregistrat in Romania (48,6%), Letonia (47,5%), Lituania (47%) si Slovacia (44,2%), iar cel mai scazut era in Franta (23,6%), Belgia (26%), Danemarca (26,6%), Olanda (28,1%) si Polonia (29,9%). In 2015, au murit…