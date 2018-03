Stiri pe aceeasi tema

- SUSTINERE…Cei 17 reprezentanti ai organizatiei judetene PNL Vaslui, care au participat la Consiliul National al PNL, duminica, au votat in favoarea sustinerii candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi,…

- "Mingea va ajunge in terenul președintelui Iohannis, care pe mine ma surprinde ca nu și-a luat o minima precauție. Mie imi e foarte greu sa ințeleg cum va putea sa refuze președintele cererea de revocare, cand exista acuzații atat de concrete. Președintele este obligat sa vegheze la respectarea Constituției,…

- Partidul Social Democrat are o strategie pentru alegerile prezidentiale din 2019, dar inca nu si-a stabilit candidatul, a anuntat, luni seara, presedintele PSD, Liviu Dragnea. El a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca numele candidatului social-democrat pentru Cotroceni nu va fi…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Dragnea, despre o candidatura a lui Tariceanu la prezidențiale: ”Inca nu am discutat si inca nu discutam despre asta!”, a spuss liderul PSD, luni, dupa ședința informala a Biroului Permanent Național al partidului. Dragnea comentat ironic și anunțul PNL privind desemnarea lui Klaus Iohannis ca viitor…

- PNL îl susține pe Klaus Iohannis pentru a candida pentru un nou mandat la prezidențiale. Propunerea a venit din partea președintelui PNL Ludovic Orban. Sute de liberali s-au reunit la Parlament.

- Consiliul Național al PNL. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a propus validarea in mod statutar prin votul Consiliului Național a lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la alegerile prezidențiale pentru cel de-al doilea mandat.

- Chirieac spune ca lucrurile par tranșate in acest moment in interiorul Partidului Social Democrat, iar Liviu Dragnea iși va face echipa pe care o dorește. "Acest Congres va fi perfect organizat. Vor fi aleși numai cei care vor fi doriți de președintele partidului, de domnul Liviu Dragnea.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Analistul spune ca singurul element care l-a uimit a fost rapiditatea cu care a fost comunicata aceasta decizie. Totodata, Bogdan Chirieac spune ca nu este exclus ca președintele Klaus Iohannis sa anunțe chiar astazi decizia sa de respingere a cererii de revocare inițiata de ministrul Justiției. …

- Fostul premier și candidat la alegerile prezidențiale din 2014, Victor Ponta, iși anunța intenția de a candida din nou. Ponta a explicat ca nu va candida in anul 2019, dar ia in calcul o candidatura in 2024 sau in 2029.Intrebat daca va mai candida la prezidențiale, Victor Ponta a raspuns ca…

- Intrebat daca poate opri revocarea procurorului-sef al DNA, ceruta de ministrul justitiei, presedintele Klaus Iohannis a spus: „Daca legea spune ca Presedintele revoca, atunci este o chestiune de oportunitate politica daca revoca sau nu revoca, si doar Presedintele poate sa hotarasca acest lucru”.

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani si despre scandalul declansat in urma cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Mai exact, seful statului a vorbit si despre controversele iscate dupa invocarea legii 303/2004,…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Analistul politic este de parere ca ministrul Tudorel Toader nu trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia și sa se intoarca in țara de urgența in urma scandalului de la DNA Ploiești. „Nu cred ca domnul ministru Tudorel Toader trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia din cauza acestui scandal”,…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern. "Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un fel nou.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In acest moment, sunt puțini cei care iși imagineaza ca viitoarele alegeri prezidențiale vor avea loc in absența lui Klaus Iohannis. Aproape fara excepție, toate analizele care iși propun sa anticipeze desfașurarea acestor alegeri pornesc de la doua premize: 1). Klaus Iohannis…

- "E a nu știu cata situație in care președintele Klaus Iohannis este surprins in strainatate, in vacanțe secrete. Pana la urma era foarte simplu sa anunțe ca pleaca o saptamana cu soția in Tenerife. Dansul e de dreapta, e liberal, daca era socialist era o problema. S-a intamplat de nenumarate ori…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir, care a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, a facut dezvaluiri incendiare in emisiunea „Romania 9”, de la TVR 1. La consultarile de la Palatul Cotroceni, inaintea deciziei de desemnarea Vioricai Dancila, PNL și USR nu au venit cu propuneri de premier.…

- Analistul spune ca in ciuda abuzurilor semnalate de presa, președintele Klaus Iohannis s-a aratat mulțumit de fiecare data de structurile de forța. "Nu l-am auzit niciodata pe președinte sa condamne valul de acuze pe care l-a semnalat presa. Daca fiecare dintre puterile statului este cenzurata…

- "Din pacate, protestele nu pot salva Romania. Ele arata doar ca Romania poate fi salvata, de vreme ce exista oameni capabili sa se angajeze atat de direct intr-o lupta civila. Cata vreme guvernarea e indiferenta, suverana, sigura pe dreptatea ei...Problema acestei guvernari este ca se crede infailibila.…

- In urma deciziei Biroului Executiv, PNL a decis sa voteze impotriva oricarei formule de guvernare propuse de PSD, implicit impotriva ideii unui guvern de uniune nationala, exprimindu-și astfel opțiunea pentru necesitatea organizarii alegerilor anticipate. Vor anticipate „In mod evident actualul…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- "'Prietenii' vicleni ai PSD, care se asteptau ca luptele din Comitetul Executiv sa fie atat de intense incat sa apara un nou UNPR, au de ce sa fie furiosi, deoarece partidul a ramas unit, chiar daca unii au pierdut si altii au castigat. Mentinerea unitatii PSD si a grupului sau parlamentar este o…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- PSD se va intruni in ședința din nou, astazi, pentru a stabili propunerea de premier pe care o va inainta președintelui Klaus Iohannis. Insa și ALDE cere sa aiba un cuvant de spus. Tariceanu revine azi in țara și va purta o discuție cu Liviu Dragnea. Totodata, joi va avea loc o ședința a…

- "Romania, pusa la colț in an de sarbatoare!Nu este ceea ce meritam, dar avem ceea ce au votat majoritatea romanilor, cei care stau cu mana intinsa la stat. Criza politica in care ne-a bagat Dragnea din nou arata cat de ușor se poate prabuși o țara fara sa fie amenințata de vreun pericol…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac in ceea ce privește situația de pe scena politica din Romania! Mai exact, fostul premier vorbește despre scandalul deschis dintre Mihai Tudose și Carmen Dan. Cine ar trebui sa plece? Iata ce spune Victor Ponta despre scandalul momentului!

- Mai sunt doar 22 de luni pana la alegerile prezidențiale din 2019, iar Klaus Iohannis este singurul candidat sigur. PSD nu au inca un candidat desemnat, iar alte partide nu par sa fie relevante in aceasta discuție. Totuși, surpriza majora ar putea veni de la USR și Dacian Cioloș. Fostul ministru…

- Codrin Stefanescu a anuntat ca PSD trebuie sa isi stabileasca candidatul in alegeri prezidentiale in cel mai scurt, iar in ciuda faptului ca Liviu Dragnea a spus ca nu e momentul pentru asa ceva, un deputat a iesit in fata anuntandu-si candidatura.

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2019. „Scrisoare deschisa catre colegii din PSD Chiar daca acest mesaj nu va este transmis de unul care e „de-o viața in PSD”, ci doar de un an și-un pic, poate va conta tocmai pentru ca cel care il semneaza…

- Iata scrisoarea deschisa semnata de Liviu Pleșoianu: (intertitlurile aparțin redacției) Chiar daca acest mesaj nu va este transmis de unul care e „de-o viața in PSD", ci doar de un an și-un pic, poate va conta tocmai pentru ca cel care il semneaza nu are doctorate la SRI, nu are carți cu prefața…

- Sociologul Alin Teodorescu a vorbit, la Digi24, in contextul tensiunilor dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, despre cine ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. El a numit in acest sens doua femei cu grad de incredere ridicat: Gabriela Firea și Corina Crețu.Alin Teodorescu…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme...

- Analistul politic considera ca decizia de a alege un contracandidat pentru Klaus Iohannis, cu doi ani inainte de alegeri, este una corecta. Bogdan Chirieac este convins ca deși PSD nu va caștiga președinția in 2019, partidul va ajunge cu certitudine in turul 2. El a avansat și un posibil candidat,…

- PSD nu va anunța candidatul la prezidențiale înainte de viitorul congres al partidului, a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. ”Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pâna în primavara prezidentiabilul, sa îl aparam cu dintii pentru ca va…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme generale.…

- Iata care sunt acestea: - Eticheta de “guvernare haotica și sub presiune politica” aplicata echipei Tudose cu largul concurs al binomului toxic Dragnea-Tariceanu, va genera neincredere publica interna și externa, bulversarea fiscala si turbioanele create de lupta politica pentru subordonarea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a semnat urmatoarea declaratie de presa: "Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose…

- Codrin Ștefanescu afirma ca,prin natura functiei de premier al "tuturor romanilor", este normal ca Mihai Tudose sa aiba dialog cu toata lumea, inclusv cu cei care critica guvernarea. In acelasi timp, secretarul PSD se arata neincrezator ca Mihai Tudose va putea purta un dialog cu reprezenantiiONG-urilor.…

- ”Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose este premierul sustinut de coalitia PSD – ALDE, coalitie care a fost votata in decembrie…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de intalnire”: ”Romania are nevoie in continuare de președintele Klaus Iohannis, chiar stringenta, dar, din nefericire, dansul nu face altceva decat sa continue mai puțin vocal, politica fostului președinte. Care era politica…