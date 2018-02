Klaus Iohannis, salariu, după legea salarizării Astfel, președintele Klaus Iohannis, are din luna ianuarie a anului 2018, o indemnizație neta de 13338 de lei. Salariu președintelui a avut fluctuații in ultima perioada. Astfel, in luna iunie a anului 2017, președintele Romaniei avea un salariu de 15108 lei iar in in luna iulie 12204 lei. "Salariul președintelui Romaniei a scazut odata cu intrarea in vigoare a Legii salarizarii unitare, in Iulie 2017. Creșterea de la 1 Ianuarie 2018 se datoreaza creșterii salariului minim pe economie (in funcție de care se calculeaza, prin coeficient si salariul președintelui) și reducerii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Criticile aduse Coalitiei de guvernare de catre presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului de investitura de catre noul guvern, au doar "o pura valoare politica", iar "realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", sustine…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- Decizia presedintelui Klaus Iohannis de-a accepta propunerea aliantei PSD-ALDE, Viorica Dancila, pentru functia de premier, i-a infuriat pe sustinatorii acestuia. Ludovic Orban s-a declarat, ieri, „afectat” de decizia presedintelui, iar USR l-a acuzat ca „a avut o sansa si a decis sa o dea PSD”.

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis, Parlamentului joi, 18 ianuarie a.c., o cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Pagina de Facebook a președintelui Iohannis a primit o lovitura puternica dupa anunțul facut de șeful statului miercuri seara. Mii de fani și-au retras aprecierile iar cetațenii il avertizeaza pe Iohannis ca numirea unui nou premier din partea PSD il va costa voturi in momentul in care va candida pentru…

- Politologul Andrei Țaranu, prodecan al Facultații de Științe Politice, a declarat la ”Interviurile Libertatea Live” ca președintele Klaus Iohannis nu a avut cum sa evite numirea doamnei Viorica Dancila, propunerea PSD, in funcția de prim ministru. Opoziția nu a propus nici un nume de premier, agreat…

- PNL, prin vocea președintelui partidului, Ludovic Orban a anunțat, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca i-a cerut președintele Klaus Iohannis declanșarea procedurilor pentru alegerile anticipate, și a precizat ca, in cazul in care i se va solicita, iși poate asuma raspunderea de a…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Nicolae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, in situatia in care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier. El a declarat, marti seara, la postul de televiziune B1, ca discutiile…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 11 ianuarie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. „Diferența operata de legea dedusa controlului de constituționalitate intre cele…

- Nu a fost promulgata legea de aprobare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind…

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. "Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele…

- Seful statului a dat unda verde, miercuri, proiectului de lege privind plata defalcata a taxei pe valoare adaugata, demers cunoscut si drept “split TVA”. Concret, dinspre Administratia Prezidentiala s-a anuntat faptul ca in cursul acestei zile de 27 decembrie, presedintele Iohannis si-a pus semnatura…

- Presedintele domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 22 decembrie, decretul pentru promulgarea Legii prevenirii. Oamenii de afaceri au avertizat, insa, ca modificarile aduse au facut ca legea sa fie o forma fara fond.

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Proiectul a fost pus in accord cu o decizie de neconstitutionalitate,…

- Legea referendumului, modificata. Proiectul PSD il scoate din procedura pe presedintele Romaniei Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de…

- Conducerea Fondului Proprietatea se arata „consternata” de adoptarea de catre Camera Deputatilor a amendamentelor la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga proiectul.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 decembrie, urmatoarele decrete: Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului intre Romania si Republica Federativa a Braziliei privind asistenta judiciara reciproca in materie penala, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017;…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Tudorel Toader il evita. "Nu vi s-ar fi parut normal sa ma anunte si pe mine cand a demarat procedura de modificare a legilor justitiei?", a spus presedintele. Intrebat, miercuri seara, despre aceste critici la adresa sa, Tudorel Toader a spus ca, institutional,…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, afirma ca Igor Dodon a devenit un aparator fanatic al intereselor rusesti. Afirmatia fostului ministru al Apararii a fost facuta miercuri, 20 decembrie, in contextul refuzului presedintelui tarii de a promulga legea ce interzice…

- Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor a fost semnat, luni, de presedintele Klaus Iohannis. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului la nivelul de 8.500 de lei, luandu-se ca model cel mai mare cuantum aplicat in statele membre ale Uniunii Europene, cu mentinerea actualului mod de stabilire a dreptului, precum si a cuantumului…

- Potrivit sefului statului, actul normativ "largeste cadrul juridic stabilit pentru luarea masurilor necesare executarii lucrarilor de utilitate publica, completeaza sfera reprezentantilor expropriatorului, modifica si completeaza regulile privind etapele exproprierii, precum si dispozitiile referitoare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 23 ianuarie, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, informeaza agerpres.ro. Seful statului a transmis saptamana trecuta…

- Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii și teatrului idiș a fost adoptat pe 29 noiembrie, cu unanimitate de voturi, de plenul Camerei Deputaților. Proiectul, inițiat de reprezentantul minoritații ebraice in Parlament, deputatul Silviu Vexler, a fost adoptat de Senat, Camera…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca in arcul guvernamental și la nivelul majoritații parlamentare nu s-a discutat despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis. „Nimeni n-a discutat in arcul guvernamental despre suspendarea președintelui”, a declarat Tariceanu. Totodata, acesta…

- Guvernul a aprobat un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum si cadrele didactice. Personalul din sistemul…

- Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2017, Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. I pct. 6 si cele ale art. II din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2015…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi un proiect de Ordonanța de urgența pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum și cadrele ...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sesizat CCR, pe luni, in legatura cu Legea privind statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni. Seful statului argumenteaza…

- - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internaționala in materie penala; - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare…

- Seful statului argumenteaza ca actul normativ diminueaza standardele de integritate si afecteaza incredere cetatenilor in institutii. „Legea supusa controlului de constitutionalitate - determina diminuarea standardelor de integritate cu privire la exercitarea unei functii publice si afecteaza…

- Curtea Constitutionala a admis, marti, obiectia de neconstitutionalitate a presedintelui Klaus Iohannis si a declarat neconstitutionala Legea privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu – Florica („Vila Florica”), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges, de catre Ministerul…

- Bugetul Camerei Deputatilor pentru anul 2018, adoptat luni in comisia de buget-finanțe, este in cuantum de 421.300.000 de lei, aproape dublu fața de cel de anul trecut, care fusese de 245.617.000 de lei. Cei mai mulți bani se vor duce pe cheltuielile de personal, in urma majorarii, prin legea salarizarii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a averitzat luni ca are semnale din ce în ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a averitzat luni ca are semnale din ce in ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu ”de consecintele faptelor lor”. „Avem semnale…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 16 noiembrie, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263 2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263…

- Legea salarizarii bugetarilor, o alta “revoluție” marca PSD, este o promisiune electorala care a fost implementata incomplet și schilod. Incomplet, pentru ca maririle salariale gigantice promise s-au dovedit a fi modice, cu excepția demnitarilor. Schilod, pentru ca așa-zisul „Minister al muncii…

- PNL Arges a anuntat, joi, ca va continua sa caute solutii legale si constitutionale pentru Vila Florica, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) Legea privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu, situat in localitatea Stefanesti,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 9 noiembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 550 2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane. ...

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD, pe care il acuza ca nu a discutat cu specialistii atunci cand a propus modificarile Codului Fiscal. Presedintele sustine ca aceste modificari sunt "carpeli" si cere Guvernului sa faca un studiu fundamentat cu privire la modificarile in legislatia…