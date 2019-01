Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Octavian ANDRONIC Surse din interiorul Comisiei Europene ne-au declarat ca membrii delegației care s-a deplasat la București pentru operațiunea de predare oficiala a responsabilitaților președinției rotative a Consiliului, au fost extrem de placut surprinși nu doar de atmosfera in care s-a derulat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca a reiterat in cadrul discutiilor avute cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, increderea intr-o cooperare stransa si un dialog constructiv si a dat asigurari ca Romania este hotarata sa contribuie la obtinerea de rezultate pozitive pe…

- Liviu Dragnea lipsește de la primul eveniment important al președinției UE, cel inaugural, cand la București vin toți liderii europeni. Președintele Camerei Deputațiilor și-a delegat atribuțiile vicepreședintelui Florin Iordache pentru toata luna ianuarie. "Voi reprezenta Camera Deputațiilor in intalnirea…

- Parlamentul se va reuni in sesiune extraordinara pentru a discuta bugetul pe 2019 in a doua parte a lunii ianuarie, au declarat surse parlamentare pentru HotNews. In acest moment sunt doua variante de lucru pentru convocare, respectiv 15 ianuarie și 21 ianuarie.

- Oficialul european s-a declarat increzator ca, desi vor fi multe lucruri de facut intr-o perioada scurta, din cauza europarlamentarelor, presedintia romana are capacitatea sa gestioneze toate aceste sarcini pentru care estimeaza ca ministrii romani sunt bine pregatiti.Presedintia romana…

- "Romania are in fata atributii extraodinar de dificile, trebuie sa cadem de acord pe calea spre summit-ul de la Sibiu supra liniilor de baza ale viitorului acord financiar, al cadrului financiar multianual. Avem inca 257 de propuneri legislative care sunt pe masa. Presedintia austriaca va finaliza…

- Intalnirea pe care presedintele Klaus Iohannis trebuia sa o aiba in aceasta dupa amiaza cu premierul britanic Theresa May a fost anulata. Motivul: Sedinta de miercuri a Guvernului UK pe tema acordului negociat de iesire din UE s-a prelungit, fiind una extrem de tensionata. Administratia…

- "PNL solicita procedura de urgenta pentru dezbaterea in Parlament a Ordonantei privind legile Justitiei. Situatia este extrem de grava si extrem de urgenta din cauza nocivitatii acestei ordonante si a efectelor ei asupra sistemului de Justitie si a functionarii Parchetelor. (...) Guvernul a dat aceasta…