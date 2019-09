Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la New York, in marja participarii la segmentul de nivel inalt a celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, o scurta intrevedere cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Președintele Klaus Iohannis a subliniat in cadrul…

Președintele Romaniei, Klaus Iohanni, s-a intalnit cu omologul sau moldovean in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU de la New York. Este prima intalnire dintre cei doi de cand Igor Dodon a fost ales președinte al Moldovei.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti, la Cotroceni, dupa intrevederea cu premierul Maia Sandu, ca Romania a constituit un grup de lucru care sa ofere asistenta pentru consolidarea institutiilor democratice de la Chisinau si ca acesta a avut deja o prima intalnire. Seful statului a mai spus ca…