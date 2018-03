Klaus Iohannis s-a întâlnit cu miniştrii Apărării ai statelor membre NATO Intalnirea a avut loc in contextul reuniunii miniștrilor apararii in Formatul „București” (cunoscut și sub denumirea de B9), gazduita de Romania in perioada 12-14 martie a.c., la care mai participa oficiali NATO și reprezentanți ai Departamentului de Stat și Departamentului Apararii din Statele Unite ale Americii. "Președintele Romaniei a subliniat rolul important al reuniunii B9 la nivelul șefilor de stat, gazduita de țara noastra in 2015, in pregatirea Summitului NATO de la Varșovia, și a afirmat ca exista premise pozitive privind rezultatele intalnirii șefilor de stat B9 din acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul polonez, Mariusz Blaszczak, ca isi doreste ca pana la finalul acestui an Brigada Multinationala de la Craiova sa fie operationala. 'Ne dorim ca impreuna cu aliatii nostri si, desigur, impreuna cu…

- Garantiile de securitate pentru Romania sunt apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar, in acelasi timp, este nevoie si de o coerenta in ceea ce priveste abordarile nationale in domeniul apararii si securitatii nationale, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor,…

- "Am avut intalnire cu ministrii apararii din tarile formatului B9. (...) Le-am spus care sunt opiniile mele in cateva teme importante pentru Romania. Din punctul si al nostru de vedere garantii ale securitatii noastre nationale sunt apartenenta la NATO, deci NATO si parteneriatul strategic cu Statele…

- "Romania se afla in al doilea an consecutiv in care are alocat procentul de 2% pentru Aparare, in 2017 din acest 2% Romania cheltuind in jur de 40% numai pentru cheltuielile de inzestrare a Armatei. Tehnic, in momentul de fata Romania indeplineste toate cele trei cerinte ale NATO, atat alocarea a…

- "Din perspectiva noastra, convergenta abordarilor nationale pe teme curente de securitate si aparare a spatiului euroatlantic presupune dezvoltarea cooperarii mai aplicate, inclusiv prin valorificarea diferitelor formate multinationale. In acest sens, in conditiile in care statele de pe flancul estic…

- Romania extinde colaborarea militara cu Grecia. Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, se intalnește astazi cu ministrul apararii din Grecia, Panos Kammenos. Discuțiile dintre cei doi au loc in contextul in care Romania a intarit colaborarea cu forțele armate elene, mai ales in domeniul naval. Potrivit…

- Cei doi sefi de stat vor discuta despre imbunatatirea cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor discuta modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul de aderare a Serbiei la Uniunea Europeana, inclusiv din perspectiva detinerii…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar este noul președinte al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Comisia pentru Afaceri Europene reprezinta una dintre cele 21 de comisii parlamentare din cadrul Camerei Deputaților și a luat ființa in 2011. In calitate de președinte al Comisiei…

- "Ne aflam in prezent intr-o situatie diferita decat inainte. Avem un dialog real cu Polonia, insa dialogul este folositor numai atunci cand aduce rezultate", a declarat Timmermans. In cadrul unei reuniuni a ministrilor afacerilor europene din UE, Frans Timmermans a subliniat ca pozitia…

- Moldova va fi astazi in centrul discuțiilor la Bruxelles. Miniștrii de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene se vor intruni in cadrul Consiliului Afacerilor Externe. Aceștia vor avea o masa rotunda cu privire la angajamentul blocului comunitar fața de țara noastra și viitoarele perspective…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre…

- Protestatarii din miscarea "Rezist", care se opun schimbarilor din Justitie ce pot slabi lupta anti-coruptie, fac lant uman pentru a aduce steagul Uniunii Europene de la Bruxelles la Bucuresti.

- Principalele subiecte aflate pe agenda au vizat viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020 si aspecte institutionale, in perspectiva alegerilor europene din 2019. In ceea ce priveste viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, discutiile liderilor europeni s-au concentrat in principal…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, o declaratie de presa, inainte de sedinta Consiliului European de la Bruxelles, in care a criticat demersul lui Tudorel Toader de a cere revocarea sefei DNA si a punctat faptul ca partenerii externi ai Romaniei „clar vor fi nedumeriti“ de ceea ce se intampla…

- Președintele Klaus Iohannis este așteptat la Bruxelles sa faca declarații in urma raportului ministrului Justiției, Tudorel Toader, raport privind revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. DC News va relua declarațiile președintelui Klaus Iohannis "Astazi, am avut parte de…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European pentru…

- Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European din 23 februarie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 23 februarie, la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, in Belgia. Pe agenda dezbaterilor se vor afla subiecte legate de negocierile privind…

- Presedintele Iohannis, la reuniunea informala a CE: Printre subiecte, negocierile viitorului buget al UE Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, a anuntat Administratia Prezidentiala. Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020,…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar a reprezentat Romania la reuniunea Grupului de lucru pentru educație, in marja reuniunii comune a Comisiilor pentru Aparare, Economie și Politica a Adunarii Parlamentare a NATO, care are loc in perioada 19-20 februarie la Bruxelles. Social democratul vrancean este…

- Așadar, ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat, pe 19 februarie, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditați la București, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Ministrul…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- Cea de-a doua zi a Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO a fost dedicata posturii de descurajare și aparare, miniștrii aliați ai apararii abordand atat stadiul implementarii acesteia, cat și perspectivele pentru Summitul NATO programat in luna iulie, la Bruxelles. Ministrul roman al…

- In prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare, partajarea echitabila a responsabilitatilor, precum si pe modernizarea Aliantei, adaptarea institutionala si a structurii de comanda a NATO. Cina de lucru, cu participarea…

- Mihai Fifor, la Bruxelles Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, în prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra…

- Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare, partajarea echitabila a responsabilitatilor, precum si pe modernizarea Aliantei, adaptarea institutionala si a structurii de comanda a…

- BUCURESTI, 3 feb — Sputnik, Doina Crainic. În câteva dintre statele membre din estul Uniunii Europene, guvernele conservatoare ale acestora reafirma suveranitatea lor naționala, scrie editorialistul Christopher Akers de la American Conservative. Aceste state percep aspiratiile…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformare cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu personal…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri, 31 ianuarie 2018, pe ministrul apararii din Georgia, Levan Izoria, aflat la Bucuresti cu prilejul unei vizite oficiale. Seful diplomatiei romane a salutat ritmicitatea si substanta contactelor romano-georgiene din ultima vreme, evidentiind…

- Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului Comisiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene…

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a…

- Opozitia considera ca Romania trebuie sa tina cont de avertismentul CE Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, privind regândirea modificarilor din justitie. Riscam sanctiuni economice, dar si de natura politica din partea Uniunii…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca pe agenda Summitului NATO din iulie trebuie sa figureze relatia Aliantei cu Rusia, dar si intarirea parteneriatului NATO - Uniunea Europeana. "In plus,…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit marți, la ora 12, cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. Acesta a ținut un discurs in care vorbit și despre parteneriatul cu SUA, dar mai ales despre consolidarea Uniunii Europene.

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, va participa luni, 22 ianuarie 2018, la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale uniunii Europene sunt Libia, Acordul…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marți, 16 ianuarie, la cea de-a saptea runda a Dialogului strategic structurat Romania – Polonia. Reuniunea a avut loc la Varsovia, iar delegatia condusa de Mircea Dusa a fost insotita de…

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat miercuri seara oficialii Uniunii Europene ca "mint" in privinta reformelor judiciare in curs in tara sa, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea priva Varsovia de dreptul sau de vot in UE, transmite AFP. …

- Seful statului a participat ieri, la Summitul Euro de la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii s-au concentrat pe modalitatile de consolidare a Uniunii Economice si Monetare. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la reuniunea Consiliului European, care a avut loc in zilele de 14 și 15 decembrie, la Bruxelles. Pe agenda Consiliului European au figurat teme privind domeniul securitații și apararii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educația și cultura, respectiv…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la Summitul Euro in format extins, reuniune la care discuțiile s-au concentrat pe modalitațile de consolidare a Uniunii Economice și Monetare. Președintele Romaniei a apreciat faptul ca toate statele membre participa la Summit, inclusiv cele care nu fac parte…

- La reuniunea Consiliului European in format UE 27, care a avut loc vineri la Bruxelles, liderii europeni au evaluat stadiul progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind Brexit-ul in cele trei domenii specifice - drepturile cetatenilor, frontiera cu Irlanda si decontul financiar.Liderii…

- In marja Consiliului European, Președintele Romaniei a participat la Summitul Euro+, la care au luat parte și statele membre non-euro. In ceea ce privește domeniul securitații și apararii, a fost lansat oficial instrumentul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO). Președintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European care va avea loc joi si vineri la Bruxelles si pe a carei agenda vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educatia si cultura, respectiv politica UE in domeniul…