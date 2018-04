Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania, in care afirma ca tara noastra are in Alianta Nord-Atlantica "cea mai solida garantie de securitate a sa".

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica. cu ocazia marcarii pentru a 14-a oara a Zilei NATO in Romania, ca romanii au aceeasi incredere ca la inceput in garantia de securitate pe care o ofera apartenenta la Alianta Nord-Atlantica

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, s-a aflat astazi intr-o vizita in județele din vestul țarii. Dupa ce la Timișoara a oferit detalii despre discuția avuta cu ambasadorul Rusiei la București in legatura cu expulzarea diplomatului rus, Meleșcanu a facut la Arad o afirmație dura despre relația…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca, deși nu știe in cifre, in Romania ”se simte o prezenta foarte solida” a spionajului rusesc, relateaza News.ro. Ministrul a comentat si pozitia Ambasadei Rusiei la Bucuresti, care a calificat anuntul MAE privind expulzarea unui diplomat…

- Jaguar I-PACE, SUV-ul 100% electric prezentat in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva (8-18 Martie), a ajuns și in Romania, iar importatorul a anunțat ca incepe sa preia comenzi pentru acest model, livrarile urmand sa fie onorate din toamna. Jaguar I-PACE devine astfel primul SUV electric…

- Organizațiile de patroni din Romania, alte ONG-uri și instituții publice locale sau centrale pot sa se inscrie pentru o importanta competiție a Uniunii Europene dedicata organizațiilor care susțin antreprenoriatul - European Enterprise Promotion Awards 2018.

- O femeie de 50 de ani s-a prabusit in gol cu liftul chiar in sediul Uniunii Cineastilor, din centrul Capitalei. Voia sa urce la etajul trei al cladirii, unde functioneaza firma de traduceri pe care o conduce. O defectiune electrica ar fi provocat caderea libera a cabinei pana la subsol. Victima a fost…

- Cea de-a treia generație Volkswagen Touareg a fost dezvaluita, iar publicul poate vedea mașina, in premiera, concomitent, la Salonul Auto de la Beijing și la Salonul Internațional Auto de la București (SIAB), aceasta fiind una dintre marile premiere ale evenimentului din Romania. Mașina va fi incepe…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, ii da lectii lui Klaus Iohannis. In direct la Romania TV, actualul snator i-a transmis sefului statului sa nu o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Mai mult, Basescu i-a transmis lui Iohannis cum ar trebui sa o umileasca pe Kovesi.Citeste si: Traian…

- MAE sustine si se alatura declaratiei Inaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate privind anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat de presa transmis sambata. "La 4 ani de la anexarea ilegala de catre Federatia Rusa a Republicii Autonome…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 martie a.c., un mesaj in cadrul Galei "Din apreciere pentru tine", organizata de catre Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor. Mesajul a fost prezentat de catre domnul Cosmin-Stefan Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Aleksandar Vucic, cei doi sefi de stat urmand sa abordeze caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. Alte teme abordate De asemenea,…

- - Decret pentru promulgarea Legii privind cooperarea autoritaților publice romane cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare in Materie de Aplicare a Legii (Europol); - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor masuri organizatorice…

- Jocurile pe care Klaus Iohannis le practica in ultima vreme au inceput sa iasa la iveala. Nu are decat sa le conteste in stilul lui gaunos, cu zambetul lui pasiv sau cu scrasnet de masele. Cine il mai crede? Plecand de la ceea ce parea doar un zvon, intentiile lui Klaus Iohannis de a schimba […] Romania,…

- Focuri de arma, in apropierea Casei Albe. Casa Alba a fost izolata sambata, 3 martie, cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase mai multe focuri de arma. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo, in momentul incidentului, acesta petrecand weekend-ul la resedinta…

- In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- Prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans se afla, joi, in vizita in Romania, unde are programate intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului, cu premierul, cu ministrul Justiției și cu șefa Direcției Anticorupție, potrivit Agerpres. ”Ma voi intalni cu ...

- S-a facut anuntul zilei. Se pare ca s-ar fi decis deja soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Chiar daca in spatiul public seful statului a spus ca nu sunt motive de revocare, jurnalistul Sorin Rosca Stanescu a anuntat ca Iohannis s-a razgandit. "Kovesi va merge cu siguranta la CSM si se va apara cum…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a comentat, pe pagina oficiala de Facebook, acuzatiile conform carora serviciile secrete din Rusia ar fi vrut sa incendieze doua scoli romanesti din Cernauti, acuzatii venite de la Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei."Inca un acces de paranoia…

- Serviciile de Securitate din Ucraina au prezentat intențiile autoritaților ruse, de incendiere a școlilor cu predare in limba romana de pe teritoriul sau.Citeste si: INGRIJORATOR – Romania, locul doi IN LUME la emigratie: 3,4 MILIOANE de romani au plecat din tara in ultimul deceniu Coaliția…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile Uniunii, in special pentru politica de coeziune si cea agricola comuna, a declarat presedintele…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei in ultimele ore, astfel ca numarul deceselor provocate de virusul gripal in actualul sezon rece a ajuns la 32. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), este vorba despre un ieșean de 28 de ani, nevaccinat antigripal. Conform ultimei informari…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reinceput sa ironizeze Partidul Social Democrat cu ocazia participarii la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, acest tip de comportament nefiind unul neobisnuit pentru reprezentantul formatiunii maghiare si care pare sa fie de bun augur din moment ce…

- 126 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, in Romania, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Jumatate dintre aceste cazuri sunt in judetele Vaslui, Bacau si Suceava. Numarul total de cazuri confirmate de la inceputul epidemiei este de…

- Kelemen Hunor a afirmat, la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este acum de sase luni si, in acest sens, este aproape imposibil sa se contureze o politica consecventa. "Nu exista niciun obiectiv elocvent si niciun…

- Documente atasate: Evolutie salarii Cotroceni Administratia Pezidentiala a comunicat, la solicitarea Romania TV, situatia salariilor de la Cotroceni, dupa intrarea in vigoare a noii legi a salarizarii. Indemnizația lunara bruta a președintelui Klaus Iohannis, de exemplu, a crescut cu 31%,…

- Andrian Candu spune ca nu a primit deocamdata vreo informație oficiala despre ședința Consiliului de Securitate, care ar urma sa fie convocata de Igor Dodon, pe marginea faptului ca mai multe localitați din Republica Moldova au semnat declarații de unire cu Romania.

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Avand acum și expertize efectuate de proeminenți specialiști in drept internațional public, știm cu certitudine urmatoarele. 1). Solicitand ca, pe cale judecatoreasca, Forumul Democrat al Germanilor din Romania sa fie declarat ”succesorul de drept a tuturor instituțiilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am acelasi…

- K. Iohannis, mesaj de Ziua Comemorarii victimelor Holocaustului Memorialul Yad Vashem. Foto: Arhiva. România continua sa lupte împotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare, sustine presedintele Klaus Iohannis într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- Performanța PSD de a da jos doi premieri intr-un an de guvernare este, am putea zice, remarcabila și, de aceea, de nerepetat. Acum ne aflam in fața unui al treilea premier provenind din aceeași formațiune politica. Bașca faptul ca nominalizarea facuta in unanimitate este femeie și poate deveni, in premiera,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis, ieri, ca europarlamentarul Viorica Dancila sa fie propunerea de premier pe care partidul o va inainta președintelui Klaus Iohannis, la consultarile de astazi, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din funcție. Daca Iohannis va accepta propunerea PSD-ALDE, Romania…

- Senatorul Alina Gorghiu, fost presedinte al Partidului National Liberal (PNL), este convinsa ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de majoritatea parlamentara si ca va numi un nou premier din partea Partidului Social Democrat (PSD) si a Aliantei Democratilor si Liberalilor (ALDE). …

- Mihai Fifor a anuntat ca miercuri va lua decizii legate de scandalul de la varful Politiei si de la varful Ministerului de Interne, scrie Romania TV.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis,…

- "Astazi, impreuna cu domnul presedinte Iohannis, am convenit ca vom avea o stransa cooperare pentru a mentine si consolida ordinea legii la nivel international. De asemenea, am discutat despre cooperare in diferite domenii, inclusiv in cel al securitatii. Este extrem de important faptul ca domnul…

- "Am avut un schimb de opinii consistent despre cooperarea noastra in domeniul securitații și am analizat situația de securitate din regiunile noastre, cu accent asupra evoluțiilor din regiunea Marii Negre și din dosarul nord-coreean", a declarat Klaus Iohannis. "Dupa cum este bine cunoscut,…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- In timp ce presedintele nostru se bucura de o binemeritata minivacanta de Boboteaza si se afla la schi in frumosii nostri munti, omologul sau, presedintele Frantei, se pregatea de o vizita in China. Presa franceza vorbeste despre „seductia personala” pe care tanarul si ambitiosul presedinte si-a propus…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- Ambasada Palestinei a reacționat dupa ce președintele Klaus Iohannis a reiterat ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ONU si Adunarii Generale ONU in materie. Amintim ca Romania s-a abținut de la vot pe…

- Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim o opțiune legitima Ambasada Statului Palestina la București saluta declarația președintelui Klaus Iohannnis de a reafirma poziția statului roman in ceea ce privește statutul Ierusalimului. “Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei…