Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatea strategica a Romaniei este si va ramane o relatie transatlantica puternica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, joi, prezent la receptia oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 243-a aniversari a Zilei Independentei.

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat pe pagina de Facebook ca a fost invitata in Romania de catre președintele Klaus Iohannis. Redam integral mesajul scris de Maia Sandu pe Facebook: Astazi am avut o convorbire telefonica cu Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. I-am mulțumit Președintelui…

- Relatiile excelente dintre Romania si SUA in domeniul securitatii si apararii, precum si dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre cele doua tari au stat in centrul discutiilor pe care le-a avut miercuri ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, cu presedintele Consiliului de Afaceri Americano-Roman…

- ''Am muncit enorm de mult și aceasta chestiune, Schengen, am pus-o in discuție de nenumarate ori și fiți siguri ca și astazi voi discuta cu liderii europeni despre Schengen. Insa, vedeți, lucrurile nu merg intotdeauna așa cum ne imaginam. Avem politicieni care, din pacate, au aratat Europei ca nu…

- Viorica Dancila a votat, in 2015, in calitate de europarlamentar PSD, in favoarea intereselor Rusiei, susținand un amendament prin care i se cerea UE sa renunțe la sancțiunile impotriva Rusiei. Alaturi de Dancila au mai votat PSD-iști, dar și extremiști antieuropeni celebri. Viorica Dancila, „ambalata”…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii din Romania a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertații Presei. Mesajul face referire la ultimele evenimente, in care mai mulți jurnaliști de investigații din țara au primit amenințari datorita articolelor pe care le-au scris, in care au demascat fie…

- UPDATE ora 17:00 – Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania condamna fara echivoc recenta vandalizare a cimitirului evreiesc din Husi si solicita aducerea in fata justitiei a celor responsabili de acest atac, precizeaza un comunicat transmis vineri AGERPRES. ‘Distrugerea a zeci de morminte evreiesti…