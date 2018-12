Klaus Iohannis: România poate asigura o preşedinţie rezonabilă a Consiliului UE, în ciuda circumstanţelor interne dificile Intrebat cum vor fi evitate disputele cu partidul aflat la guvernare pe tema statului de drept si luptei impotriva coruptiei in timpul exercitarii presedintiei Consiliului UE, Iohannis a declarat ca se opune oricui pune in pericol lupta impotriva coruptiei si statul de drept in Romania, indiferent daca este sau nu membru al guvernului, si ca foloseste toate puterile pe care i le ofera Constitutia pentru a impiedica adoptarea unor legi care slabesc sistemul judiciar. Chiar si in aceste circumstante interne dificile, Romania poate asigura o presedintie rezonabila a Consiliului UE, a spus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

