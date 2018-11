Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Gala Topului National al Firmelor, ca "nu mai putem accepta o Romanie cu mai multe viteze, la fel cum nu putem fi de acord cu o Uniune Europeana cu mai multe viteze", in contextul in care a vorbit despre infrastructura deficitara. "O alta problema…

- "Acest infractor Dragnea care s-a cocotat in fruntea partidului si a statului progreseaza", a declarat marti presedintele Klaus Iohannis, intrebat cum comenteaza declaratiile lui Liviu Dragnea legate de scandalul Valiza Tel Drum. "Asa se intampla cand tara este condusa de infractori, ca penal…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, pe presedintele Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz, discutiile axandu-se pe subiectul viitoarei presedintii a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. De asemenea, au fost abordate teme legate de viitorul UE, viitorul buget al Uniunii…

- Președintele Klaus Iohannis a raspuns, marti, europarlamentarilor care au criticat Romania, din cauza legilor justiției, a referendumului pentru familie și a violențelor din 10 august. Seful statului a transmis ca Romania este un stat de drept si ca va garanta romanilor pastrarea valorilor democratice,…

- Elvetia a fost detronata, anul acesta, din topul competitivitatii economice mondiale, dupa aproape un deceniu in care s-a aflat in fruntea clasamentului. Romania se afla, insa, mult in urma, avand scoruri mici la indicatorii precum sistemul financiar sau sanatatea.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru proiectul privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Seful…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca Romania nu poate fi cu adevarat un actor regional relevant si un stat puternic fara o armata puternica. "Romania nu poate fi cu adevarat un actor regional relevant si un stat puternic fara o armata puternica, o armata care sa cuprinda Forte Navale…