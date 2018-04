Klaus Iohannis: Romania are in NATO cea mai solida garantie de securitate a sa

Stiri pe aceeasi tema

- "Ca parte a celei mai puternice și eficiente Alianțe de aparare colectiva din istorie, Romania are in NATO, de un deceniu și jumatate, cea mai solida garanție de securitate a sa", afirma președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania. "Romania va continua…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica. cu ocazia marcarii pentru a 14-a oara a Zilei NATO in Romania, ca romanii au aceeasi incredere ca la inceput in garantia de securitate pe care o ofera apartenenta la Alianta Nord-Atlantica

- CCIA Timiș lanseaza o noua misiune economica in Statele Unite ale Americii. Seria misiunilor economice anuale organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in Statele Unite ale Americii continua cu o misiune economica multisectoriala care va avea loc la New York, Washington și Las Vegas,…

- La inceputul lunii martie, pe site-ul Freejojo.com („Вольный Журналист”) a fost publicat un articol in care se spune ca la Comrat se va desfasura un miting impotriva „unirii fortate a Moldovei cu Romania, planificata pentru 27 martie 2018”. Autorul textului face trimitere la „unele zvonuri prin targurile…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei intalnește reprezentativa Suediei, marți seara, de la ora 21:30, pe noul Stadion Ion Oblemenco din Craiova. Avand un caracter amical, partida este prima dintre cele doua protagoniste dupa cei 24 de ani care s-au scurs de la dramaticul meci disputat in sferturile…

- Manifestațiile Marșul pentru viața din Republica Moldova au loc in cadrul campaniilor internaționale anuale de promovare a culturii vieții March for life, organizate in Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Romania, Irlanda, Italia, Cehia, Germania, Argentina, Peru și in alte țari.

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 ''un punct culminant'', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, intr-un interviu…

- Programul Fulbright a fost intotdeauna un exemplu de excelenta cooperare academica intre universitatile romanesti si cele din Statele Unite ale Americii (SUA) si a ajutat la dezvoltarea legaturilor transatlantice in domeniile educatiei si cercetarii, a afirmat presedintele Klaus Iohannis intr-un mesaj…

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pentru mai multe atacuri cibernetice, relateaza AFP. In total, 19 persoane si cinci entitati sunt vizate de sanctiuni, intre care si FSB (Serviciul…

- Fundatia "Printul de Wales" a strans sau a investit in Romania, in ultimii trei ani, aproximativ un milion de lire sterline, cu donatori din Marea Britanie, Romania, Cehia sau Statele Unite ale Americii, a declarat, intr-un interviu pentru AGERPRES, directorul executiv al fundatiei in Romania, Aura…

- Ieri, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, in cadrul intrevederii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017 Romania a cheltuit 40% din buget, potrivit Mediafax. „Suntem…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic, exprimandu-si convingerea ca summitul din iulie va fi un moment de etapa semnificativ in…

- Garantiile de securitate pentru Romania sunt apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar, in acelasi timp, este nevoie si de o coerenta in ceea ce priveste abordarile nationale in domeniul apararii si securitatii nationale, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor,…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie despre noua lege potrivit careia este ilegala orice referire la faptul ca statul polonez sau natiunea poloneza au fost complici la crimele naziste. Informatia a fost confirmata si de alte institutii de presa de la…

- Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse de Washington urmaresc destabilizarea Rusiei, a afirmat Riabkov, citat si de Interfax.Alegerile prezidentiale din Rusia - care conform sondajelor vor fi castigate fara efort de actualul presedinte Vladimir…

- Astfel, programul de achizitie se deruleaza conform aprobarii Parlamentului Romaniei, in cadrul unui contract de stat atribuit de Guvernul Romaniei Guvernului Statelor Unite ale Americii. Legea nr 46/2018 pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea “Capabilitații de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare “Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”. Miercuri, Camera Deputatilor, ca for decizional, a aprobat,…

- Premierul Pavel Filip va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen, Germania.Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii Europene in pastrarea echilibrului mondial, pozitia ei fata de Federatia Rusa si Statele Unite ale Americii, criza

- Ministerul Apararii Nationale anunta, vineri, aprobarea, in sedinta de Guvern, a proiectul de lege pentru achiziția sistemelor HIMARS. Potrivit MApN, in proiect se prevede atribuirea de catre Guvernul Romaniei, Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de stat de tip Letter of Offer and…

- Cei doi tineri din Romania, acuzati de politistii din Statele Unite ca ar fi accesat sistemul camerelor de supraveghere din Washington, inainte de investirea lui Donald Trump, vor fi extradati.

- Premierul Viorica Dancila, intrevedere cu ambasadorul SUA, Hans Klemm Premierul Viorica Dancila l-a primit astazi la Palatul Victoria pe ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm. Seful guvernului a accentuat în timpul discutiilor cu diplomatul american importanta unui parteneriat…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca la intrevederea cu ambasadorul SUA Hans Klemm s-a discutat despre aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Totodata, premierul Dancila a mai precizat ca „am vorbit despre vize”, dar și despre investitorii americani…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul lui…

- • Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari Valcea au organizat, in data de 05 februrie 2018, o actiune in scopul prevenirii si combaterii sederii ilegale a strainilor, pe raza de competenta. Cu aceasta ocazie, a fost depistat cu sedere ilegala un barbat, in varsta…

- [caption id="attachment_39914" align="alignleft" width="357"] Captura foto/ Sursa: Vkurse.md[/caption] Site-ul Vkurse.md, care promoveaza ideile politice ale socialiștilor și ale președintelui Igor Dodon, a publicat recent articolul ” Стал известен первый проект Бюро связи НАТО в Кишиневе : Молдову…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- 60.000 de copii din Coreea de Nord ar putea fi afectati de foamete. Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete in Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia incetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa in zilele de 16 si 17 ianuarie la Conferinta Comitetului Militar NATO, in formatul sefilor apararii, ce se va desfasura la Bruxelles, Belgia. In cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum:…

- O ceremonie prilejuita de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia a avut loc vineri, la sediul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” din Craiova, militarii urmand sa se instruiasca alaturi de Brigada Multinationala Sud-Est pentru intarirea flanului estic al Aliantei.

- În vara anului 2018, Statele Unite ale Americii vor timite în Europa o brigada de blindate care face parte din Divizia 1 Cavalerie, ca parte a mecanismului de rotație a forțelor sale – Atlantic Resolve, a anunțat misiunea SUA în NATO, scrie paginaderusia.ro Brigada…

- 'Atunci cand suntem intrebati care este lucrul cel mai bun de facut pentru a creste valoarea investitiilor americane spunem ca trebuie continuata lupta impotriva coruptiei. Am remarcat faptul ca anul trecut publicul romanesc a devenit tot mai putin tolerant cu coruptia si cred ca trebuie sa lucram…

- România si Statele Unite ale Americii trebuie sa continue sa urmareasca obiectivul transformarii Marii Negre dintr-o zona confruntationala într-un pol de stabilitate, "o regiune unde logica cooperarii si a predictibilitatii predomina, unde perspectivele economice se amelioreaza, iar…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri o discutie telefonica cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, in care seful statului roman a spus ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ...

- Fostul internațional Lița Dumitru a decis sa paraseasca definitiv Romania și sa se stabileasca in Statele Unite ale Americii. Ajuns la 68 de ani, fostul component al Generatiei Guadalajara nu da inapoi de la munca și de la pasiunea pentru fotbal. Anul trecut, Lița s-a mutat in Statele Unite, acolo unde…