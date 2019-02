Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut, sambata la Munchen, o intalnire cu vicepreședintele SUA, Mike Pence. In cadrul discuțiile, oficialul american i-a mulțumit șefului statului pentru decizia de a il recunoaște pe Juan Guaido ca președinte interimar al Venezuelei.Cei doi oficiali au mai discutat…

- Uniunea Europeana trebuie sa il recunoasca pe Juan Guaido, liderul opozitiei si presedintele Parlamentului din Venezuela, drept presedintele legitim al tarii, a afirmat vicepresedintele american Mike Pence, sambata, in discursul sau de la Conferinta de Securitate de la Munchen, punand astfel presiune…

- Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, critica in termeni duri viteza cu care șeful statului a reacționat la schimbarea puterii din Venezuela. Dupa ce țara noastra l-a recunoscut oficial pe Juan Guaido ca președinte al Venezuelei, Pașcu susține ca Iohannis ar fi trebuit sa reacționeze…

- BUCUREȘTI, 8 feb - Sputnik, Dragoș Dumitriu. Președintele României a transmis un mesaj prin care România îl recunoaste pe Juan Guaidó ca ”presedinte interimar” al Venezuelei. ”Presedintele Klaus Iohannis, ca titular al deciziilor de politica…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, ca titular al deciziilor de politica externa a Romaniei și ca reprezentant al Romaniei in plan extern, in conformitate cu prevederile constituționale, a decis recunoașterea domnului Juan Guaido in calitatea de Președinte interimar al Venezuelei, anunța…

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica in tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat intr-un comunicat serviciile vicepresedintelui american, transmite France Presse.…