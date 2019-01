Președintele Klaus Iohannis refuza in continuare sa-i numeasca la Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltarii pe Mircea Draghici, respectiv Lia Olguța Vasilescu pe motiv ca premierul Viorica Dancila nu a atașat la dosarele celor doi cazierul judiciar și copiile carților de identitate. Administrația Prezidențiala a anunțat, joi, ca președintele Klaus Iohannis nu a acceptat propunerile pe The post Klaus Iohannis refuza numirea celor doi miniștri din lipsa de cazier judiciar și copii ale carților de identitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…