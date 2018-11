Klaus Iohannis refuza noii ministri propusi de PSD: Pana dupa 1 Decembrie nu se va schimba nimic

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca nu va lua o decizie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala, privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, decat dupa sarbatorile Centenarului si data de 1 Decembrie.

- Noii membri ai Cabinetului Dancila depun juramantul de investitura marti, la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a emis decretul de remaniere guvernamentala, tinand cont de...

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut astazi la ora 13.00 conferinta de presa in cadrul careia a anuntat ca a emis decretul de remaniere guvernamentala. Seful statului a mentionat ca va tine cont de propunerile formulate de PSD.De asemenea, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca numeste sase dintre…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, referindu-se la remanierea unor ministri din cabinetul condus de Viorica Dancila, ca este „o soluție slaba”. Președintele a anunțat ca a emis decretul de remaniere.„Sunt de acord sa se faca o remaniere, dar trebuie sa țin cont de cateva lucruri…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, la Cotroceni, incepand cu ora 13.00. Este prima reacție a președintelui dupa ce PSD a a decis remanierea Guvernului Dancila și inlocuirea a opt...

- Președintele Klaus Iohannis va susține, marți, la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Președintele este așteptat sa ia o decizie cu privire la noii miniștri propuși de Dancila, in urma CEx-ului PSD. Rareș Bogdan iese la rampa…

- Presedintele Klaus Iohannis a plecat in Italia, duminica, fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani. Pe parcursul vizitei, care va dura pana in 17 octombrie, seful statului are programate intalniri cu presedintele Italiei, Sergio Mattarella, cu presedintele Consiliului de Ministri al Italiei,…

